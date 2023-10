Klinik Mistelbach: Mitarbeiter frischen EH-Kenntnisse auf

Im Notfall Erste Hilfe zu leisten ist die Pflicht jedes Menschen, besonders wichtig können diese Fähigkeiten aber auch in einem sensiblen Umfeld wie dem Klinikum werden. Daher haben alle Mitarbeiter die Möglichkeit, eine entsprechende Schulung in Anspruch zu nehmen. Um die erworbenen Fähig- und Fertigkeiten zur Ersten Hilfe Leistung bis zum Eintreffen des medizinischen Personals aufzufrischen, wurde kürzlich am LK Mistelbach-Gänserndorf von Pflegedirektor Christian Pleil wieder ein Erste-Hilfe-Kurs abgehalten.

Pleil ist ausgebildeter Notfallsanitäter (NKI – besondere Notfallkompetenz Beatmung und Intubation), Lehrsanitäter und Erste Hilfe Lehrbeauftragter des Roten Kreuzes NÖ. Die Themen im Kurs waren unter anderem: Das Absetzen eines Notrufs, eine Einweisung in den Defibrillator LP CR2 - dem Modell, das im Klinikum verwendet wird -, die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe wie stabile Seitenlage, Notfallcheck sowie Reanimation und Beatmung.

Zusätzlich schulte Pleil die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer in speziellen Erste Hilfe Maßnahmen bei Herzinfarkt, Schlaganfall, Unterzuckerung, Knochenverletzungen oder einer Verlegung der Atemwege.