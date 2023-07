Kochlehrling Florian Tschida schließt Berufsschule mit Bestnoten ab

In der Küche des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf werden nicht nur täglich über 2.000 Portionen in rund 40 Varianten für Patienten, das Klinikpersonal, die Betriebliche Kinderbetreuungseinrichtung und „Essen auf Rädern“ gekocht, sondern es werden auch – derzeit fünf - Lehrlinge ausgebildet. Einer von ihnen, Florian Tschida, ist nun in der Berufsschule Geras für seinen Fleiß und seine hervorragenden Kochkenntnisse ausgezeichnet worden. Von seinem Lehrer hat er eine Empfehlung in die Spitzengastronomie erhalten.

Florian Tschida stammt aus Hauskirchen und wollte bereits als Kind in die Gastronomie: „Ich habe immer schon mit meiner Mama gekocht, weil es mir so gefallen hat, dass man mit ein paar wenigen Zutaten ein tolles Gericht produzieren kann, das alle glücklich macht. Schon damals wollte ich Koch werden und ich bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich auf diesem Weg immer voll unterstützt haben.“

Die Entscheidung für die Großküche des Landesklinikums als Lehrstelle fiel ganz bewusst. „Schon mein einwöchiges Praktikum während des Polytechnischen Lehrgangs habe ich hier verbracht und es hat mir sofort gefallen. Das Arbeitsklima, der gegenseitige Respekt, auch uns Lehrlingen gegenüber – das findet man nicht überall“, so Florian. „Man lernt in einer Großküche zusätzlich zur Ausbildung andere Dinge als in der Privatgastronomie – den Umgang mit großen Mengen, fixe Rezepte für verschiedene Patientengruppen und die Diätküche.“ Und natürlich war die Jobsicherheit ein Grund. „Viele meiner Berufsschulkollegen mussten in der Coronazeit Lehrstelle wechseln, weil ihr Betrieb zugesperrt hat. Das kann hier nicht passieren.“

Florian Tschida wollte immer schon Koch werden. Foto: Landesklinikum MistelbachGänserndorf

Auch die Arbeitszeiten in der Klinikumsküche, die viel familienfreundlicher sind als in der Gastronomie, schätzt Florian sehr. Der Küchenleitung ist er für alles, was er lernen durfte, sehr dankbar: „Ich durfte von Beginn an, unter Anleitung meines jeweiligen Mentorkochs, eigentlich alles machen: kalte Küche, Diätküche, Dessertplatz, Mise en place (Vorbereitungen), Hauptküche. Sogar Fleisch zerlegen habe ich gelernt, in unserer hauseigenen Küchenfleischerei - ein seltenes Privileg für einen Lehrling!“

Wohin Florian Tschida nach dem Ende seiner Lehre Anfang September gehen wird, ist noch unklar. Er möchte ins Ausland, andere Kulturen kennenlernen - und in die Spitzengastronomie. „Ich habe hier so ein gutes Fundament bekommen, dass ich es überall schaffen kann“, sagt der Jungkoch. Ganz besonders zieht es ihn nach Italien. „Da möchte ich auf jeden Fall hin, alles über frische Pasta und die italienische Küche lernen, kreativ sein, Dinge ausprobieren. Egal, wo es mich in den nächsten Jahren hin verschlägt, mein Ziel wird es immer sein, mit meinen Kreationen dem Gast ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Peter Glaser, Küchenchef des Landesklinikums erklärt: „Florian hat uns von Anfang mit seinem großen Interesse und seiner Liebe zum Kochen begeistert. In den drei Lehrjahren hat er sich enorm entwickelt, er war wissbegierig und konnte sehr schnell Verantwortung übernehmen. Es fällt uns wirklich schwer, ihn ziehen zu lassen, doch ein junger Koch muss in die Welt hinaus, um sich weiterzubilden und seinen Platz zu finden. Auf Florian wartet bestimmt eine große Zukunft, weil er mit großer Hingabe kocht, intelligent, lernfähig und kreativ ist und sich im Team aktiv einbringt.“

Auch Jutta Stöger, die Kaufmännische Direktorin, gratuliert Florian zur Auszeichnung: „Wir sind stolz auf unsere Lehrlinge und freuen uns mit Florian, dass ihm durch die fundierte Ausbildung bei uns und seinen Fleiß nun alle Türen offenstehen. Wir wünschen ihm viel Erfolg auf seinem weiteren Weg!“