Alexander R. hat seinen Glauben an das gute österreichische Gesundheitssystem verloren. Er musste eine Verkettung unglücklicher Zwischenfälle erleben, die mit einer falschen Krankheitsdiagnose im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf begann und nun mit Ärger über eine Transportrechnung des Roten Kreuzes endet.

Die Odyssee begann Mitte April: R. wurde von seinem Hausarzt an einem Freitag mit unklaren Beschwerden im Rachenbereich ins Krankenhaus Mistelbach überwiesen. Dort wurde „Pfeiffersches Drüsenfieber“ dia gnostiziert, er bekam ein Rezept für ein Antibiotikum und Schmerzmittel und ging nach Hause. Trotz medikamentöser Behandlung litt R. das gesamte Wochenende unter heftigen Schmerzen und die Schwellung des linken Backenbereichs wurde immer stärker. Er ging daher zum nächstmöglichen Termin zu seinem Arzt, der ihn umgehend mittels Krankentransport ins Spital überwies.

Im Klinikum Mistelbach wurde diesmal eine Computer-Tomographie gemacht. Die Ärzte stellten eine Kiefereiterung fest, die sofort operiert werden musste. Es wurde eine Verlegung ins Universitätsklinikum St. Pölten angeordnet.

Auch diese Überstellung war für R. eine Tortur, er erinnert sich: „Der Rotkreuzwagen fuhr nicht auf direktem Weg nach St. Pölten, sondern ließ bei zahlreichen Zwischenstopps weitere Personen zusteigen. Ich konnte meinen Mund nicht mehr öffnen und bekam fast keine Luft.“ Bei seiner Ankunft im Universitätsklinikum war der Rachenbereich bereits so stark geschwollen, dass die Ärzte nur mehr eine Not-Operation durch die Wange durchführen konnten.

Sonja Kellner vom Rotkreuz-Landesverband sagt: „Die Einteilung der Touren macht Notruf 144. Da es sich um keinen Notfall handelte, sind derartige Sammelfahrten aus Kosteneffizienzgründen ganz normal.“

Mittlerweile konnte R. in häusliche Pflege entlassen werden, bald folgte der nächste Schock: Das Rote Kreuz stellte eine Rechnung für den Transport von seinem Gänserndorfer Wohnort zum Mistelbacher Spital. Der Brief landete im Postkasten seiner alten – seit einem Jahr nicht mehr aktiven – Wohnadresse, dadurch hätte er beinahe die Einspruchsfrist versäumt. Auf seine Nachfrage erhielt er die Auskunft, dass diese Fahrt von der Sozialversicherung nicht gedeckt sei.

Krankentransportkosten ärgern die Familie

Lebensgefährtin Celina M. erklärt verärgert: „Hätten die Ärzte in Mistelbach gleich die richtige Diagnose gestellt, wäre er sofort operiert worden und hätte sich die Atemnot und die vielen Schmerzen erspart.“ Außerdem hätte er dann auch den Krankentransport von seinem Wohnort nach Mistelbach gar nicht benötigt.

„Es tut uns leid, wenn ein Patient, wie in diesem Fall, Schmerzen erleidet und unzufrieden ist“, sagt der Ärztliche Direktor des Mistelbacher Klinikums, Christian Cebulla, auf NÖN-Nachfrage. Aber: „In diesem Fall gehen Kritik und Schuldzuweisungen an die falsche Stelle.“ Der Ablauf in seinem Krankenhaus sei vollkommen richtig gewesen: Die Erstdiagnose erfolgte im Rahmen einer ambulanten Begutachtung, die dem klinischen Erscheinungsbild entsprach. Es wurde ein Antibiotikum als entzündungshemmende Therapie eingeleitet. Ein CT oder andere radiologische Maßnahmen werden nur im absoluten Notfall vorgenommen – aufgrund der Strahlenbelastung.

Eine Eiterung im Kiefer wurde bei einer weiteren Untersuchung festgestellt. „Diese kann durch nichtbehandelte Karies in einem fortgeschrittenen Zustand entstehen“, weiß Cebulla. Das könne durch regelmäßige Kontrolle durch den Zahnarzt und Mundhygiene verhindert werden. Eine umgehende operative Sanierung sei sofort in der Spezialabteilung im Universitätsklinikum St. Pölten veranlasst worden.

„Ich freue mich, dass wir unserem Patienten so rasch entsprechende Hilfe anbieten konnten“, so der Arzt. Die Kosten bleiben R. allerdings.