Powerfrau übernimmt die Stationsleitung in der Notfallaufnahme

Eva-Maria Scharinger aus Schrick ist erst im zweiten Bildungsweg zur Pflege gekommen. Nach der HAK war sie im Bankwesen tätig und hat Wertpapiere gehandelt. „In die Gesundheitsbranche bin ich eigentlich durch Zufall hineingerutscht“, erzählt Scharinger. Denn nach der Karenz arbeitete sie als Ordinationsassistentin in der Praxis eines Chirurgen und entdeckte dort ihr Interesse für Gesundheitsberufe. Also besuchte sie 2009 die dreijährige Schule für Gesundheits- und Krankenpflege Mistelbach, diplomierte mit 32 Jahren und begann ihre Laufbahn gleich vor Ort am LK Mistelbach-Gänserndorf als erste Ansprechpartnerin in der Zentralambulanz.

Nach elf Jahren im Akutbereich war Scharinger - inzwischen Stellvertretende Stationsleitung in der Zentralambulanz - bereit für eine Weiterentwicklung, bewarb sich für die Stationsleitung der Notfallaufnahme und überzeugte im Hearing. Im Interdisziplinären Aufnahmebereich – der Notfallaufnahme - werden Notfälle der Abteilungen Innere Medizin 1, 2 und 3 (also Kardiologie, Gastroenterologie und Nephrologie), Neurologie sowie teilweise Urologie und Chirurgie behandelt. Scharinger leitet ein Team aus rund 45 Pflegekräften.

Schnelle Problemlösungen in Akutsituationen sind hier gefragt, aber auch Fingerspitzengefühl im Umgang mit Patienten und Angehörigen – beides sind Spezialgebiete der neuen Stationsleiterin.

Pflegedirektor Christian Pleil und Bereichsleiterin Monika Pichler gratulierten Eva-Maria Scharinger zur neuen Aufgabe. Pleil: „Eva-Maria Scharinger ist eine Powerfrau und für die neue Aufgabe als Führungskraft im Akutbereich wie geschaffen.“

