Schnelle Unterstützung für Eltern der Kleinsten

„Eine schwere Erkrankung oder Verletzung eines Kindes, aber auch die Betreuung eines Frühchens sind für Eltern außergewöhnliche Stressfaktoren in ihrem Alltag“, sagt Primaria Milana Unterweger-Jocic, Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung und der Neonatologie: „Unsere Aufgabe ist es, sich um eine erstklassige, einfühlsame medizinische und pflegerische Betreuung der Kinder zu kümmern.“ Manchmal bräuchten aber auch die Eltern Unterstützung und Entlastung, was dann wiederum den Kindern beim Gesundwerden helfe und ihre Entwicklungschancen bestmöglich fördere. Hier könne das präventive Angebot der „Frühen Hilfen“ sehr hilfreich sein, sagt die Primaria.

Gynäkologie und Geburtshilfe-Primar Peter Frigo schätzt das Angebot: „Die „Frühen Hilfen“ sind eine wichtige Unterstützung im präventiven Bereich - etwa, wenn Schwangere mit Ängsten, Trennung oder Komplikationen in der Schwangerschaft konfrontiert sind. Aber auch bei Wochenbettdepressionen oder einer Unsicherheit der Eltern in der Neugeborenen-Versorgung können zusätzliche Ansprechpartner hilfreich sein.“

Jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat ab 8.30 Uhr sind Familienbegleiterinnen der „Frühen Hilfen“ aus der Ananas Familienberatung im Eltern-Kind-Zentrum des LK Mistelbach-Gänserndorf vor Ort erreichbar. Dieses Angebot gilt für die Eltern der ambulanten und stationären Patientinnen und Patienten der Neonatologie, der Kinderabteilung und für belastete Schwangere und Wöchnerinnen.

Die multiprofessionellen Teams der regionalen „Frühen Hilfen“ unterstützen Familien in der Schwangerschaft und den ersten drei Lebensjahren eines Kindes niederschwellig, kostenlos und anonym. Das Angebot wird von der ÖGK finanziert. „Wir freuen uns über die unkomplizierte und bereits sehr fruchtbare Kooperation mit dem Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf und die Möglichkeit, vor Ort mit den Familien der kleinen Patientinnen und Patienten in Kontakt zu kommen“, sagt Familienbegleiterin Dzenita Wolski von den „Frühen Hilfen NÖ Süd-Ost“. Alle anderen Eltern können sie unter 05/1779 anrufen. Die „Frühen Hilfen“ kommen auch gern direkt in die Familien, um vor Ort zu helfen – z.B. mit Entlastungsgesprächen, Begleitung zu Behörden, finanziellen Unterstützungen, Therapien oder der Weiterleitung an speziellere Hilfsangebote. „Unser Ziel ist es, Belastungen in den Familien so früh wie möglich zu reduzieren“, sagt Wolski.