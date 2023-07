Schweizer Pflegemanagerin: „War beeindruckt von der Professionalität“

Birgit Andre, Pflegedirektorin der Schweizer Privatklinik Hirslanden Klinik Aarau, besuchte Mitte Juli das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf, um sich mit der Pflegedirektion fachlich auszutauschen. Sie stammt aus Großinzersdorf im Bezirk Gänserndorf.

Pflegedirektor Christian Pleil, Saskia Motzkat von der Stabstelle Pflegeentwicklung und Birgit Andre führten Fachgespräche zu Themen wie Dienstplanung und –übergaben, interdisziplinäre Zusammenarbeit, Prozesse und Abläufe, Wundexpertise, den Einsatz von Auszubildenden oder den internen medizinischen Patiententransportdienst. Andre besuchte auch die Station Chirurgie und tauschte sich mit Stationsleiterin Tanja Blaich über die täglichen Abläufe und Prozesse im Verantwortungsbereich der Gesundheits- und Krankenpflege aus.

Weinviertlerin mit Wahlheimat Schweiz

Andre wurde im Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf geboren und erhielt ihre Ausbildung zur Diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin und Expertin Intensivpflege im Wilhelminenspital in Wien. Seit 2008 lebt die gebürtige Niederösterreicherin nun in Zürich, studierte Pflegewissenschaft und absolvierte den Executive Master of Business Administration mit Schwerpunkt Lean Healthcare Management und Leadership. Seit 2022 leitet sie den Pflegedienst der Privatklinik Hirslanden Aarau, übergeordnet ist sie als Co-Leiterin im Pflegemanagement der Hirslanden-Gruppe, die 17 Kliniken in verschiedenen Ländern umfasst, tätig.

Die Privatklinik zeichnet sich auch durch einen hauseigenen Hotelleriedienst und eine Guest Relation als Unterstützung der Pflege in der Betreuung ihrer Patienten aus. Andre erklärt: „Ich schaue immer gern über Grenzen, um zu erfahren, wie woanders die Systeme, Strukturen und Prozesse funktionieren.“

Hospitation: „Ich wollte bewusst nach Mistelbach“

Hospitationen führen sie auch nach Deutschland und in die Niederlande, als österreichisches Klinikum hat sie das Landesklinikum Mistelbach-Gänserndorf ausgewählt. „Ich wollte bewusst nach Mistelbach, weil hierher auch meine Angehörigen kommen. Und ich habe das Klinikum immer schon sehr positiv erlebt.“ Besonders gefallen haben der Pflegedirektorin der medizinische Hol- und Bringdienst, die Pflegeentwicklung, die interdisziplinären Visiten und das System der angestellten Ärzte.

„Wir haben in unserer Klinik ein Belegarztsystem, es sind also nicht wie hier rund um die Uhr fix zugeordnete Stationsärzte verfügbar. Auch der Patiententransport ist eine sehr gute Idee, er würde unser Pflegepersonal sehr entlasten“, führt Andre Positivbeispiele an. „Die Einrichtung einer eigenen Stabstelle für die Koordination der Fortbildungen des Pflegepersonals ist großartig. Bei uns wird aufgrund der Konzernstruktur vieles übergeordnet zentral gesteuert, was Prozesse manchmal etwas träge macht, aber auch eine Standardisierung über alle 17 Kliniken mit sich bringt“, erklärt sie.

„Ich war sehr beeindruckt von der Professionalität und den durchdachten Strukturen und Abläufen in der Pflege im LK Mistelbach-Gänserndorf. Da nehme ich mir viele neue Impulse mit in die Schweiz“, sagte die Pflegedirektorin mit Weinviertler Wurzeln zum Abschluss.