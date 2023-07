Stillberatung für Väter: Pflegerin erhielt Award für Masterarbeit

Ingrid Fritz ist Absolventin des Masterstudienganges „Advanced Nursing Practice“ (ANP) an der IMC-Fachhochschule Krems. Für ihre Masterthesis mit dem Titel „Jungväter und ihre Bedürfnisse im Stillmanagement“ wurde sie mit dem „IMC Young Scientist Award“ ausgezeichnet.

Fritz ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und war 15 Jahre lang an der geburtshilflichen Abteilung des Landesklinikums Mistelbach-Gänserndorf tätig, bevor sie mit Jänner 2023 zum Beschwerdemanagement des Klinikums wechselte. In der Abschlussarbeit ihres Masterstudiums an der IMC-FH hat sie sich mit den Bedürfnissen von Jungvätern beschäftigt und möchte damit einen Beitrag zur Stillförderung leisten, da die Stillraten in Österreich weit unter den empfohlenen Werten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) liegen.

Ingrid Fritz mit dem Young Scientist Award der IMC-Fachhochschule Krems. Foto: Landesklinikum Mistelbach

Aus ihrer Geburtshilfe-Praxis weiß die Pflegeexpertin, dass Jungfamilien beim Thema Stillen häufig auf große Herausforderungen stoßen. Viele Väter wollen sich bereits bei Stillbeginn an der Ernährung ihres Neugeborenen beteiligen und ihre Partnerinnen beim Stillen bestmöglich unterstützen. Mit ihrer Abschlussarbeit will Ingrid Fritz daher Bewusstsein dafür schaffen, dass die Väter in die Stillberatung einbezogen werden müssen.

„Durch diese Auszeichnung wird auch die wertvolle Arbeit des Gesundheitspersonals auf der Wochenbettstation hervorgehoben und wertgeschätzt“, betont Fritz. Die Kollegiale Führung des Klinikums gratulierte Ingrid Fritz zu ihrer Auszeichnung.