Das Landesklinikum Mistelbach hat die am besten bewertete Kinder- und Jugendstation in NÖ (96,7), eine Auszeichnung gab es auch für die Geburtenstation in Hollabrunn (98,4).

Das Klinikum Mistelbach im NÖ-Vergleich:

Pflegeteams : Wertung: 95,5 (Platz 25 von 26).

Ärzteteams : Wertung 93,9 (Platz 18 von 26, ex aequo mit sechs anderen Häusern).

Infomanagement : Wertung: 94,7 (Platz 20 von 26).

Servicequalität : Wertung 84,7 (Platz 26 von 26).