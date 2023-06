Mauser holt eine Goldmedaille für den Bezirk Mistelbach

Es ist ein aufwendiges Prozedere: Aus mehr als 6.000 eingereichten Weinen werden an die 170 Finalisten-Weine von einer Kommission herausgekostet. In 22 Kategorien werden jeweils bis zu acht Weinen herausgekostet. Im letzten Schritt treten diese Weine noch einmal gegeneinander an: jetzt wird der beste Wein gekürt.

Nach einem 20 Punkte System wird in verschiedenen Kategorien bewertet: Es geht um Optik und Geruch, aber auch um die Sensorik und um den Gaumen - die Jury ist dafür extra geschult. Thomas Mauser hat dieses Jahr den Landessieger für seinen Welschriesling aus 2022 geholt: „Es ist eine Riesenfreude. Da weiß man, man hat die vergangenen zwölf Monate schon ziemlich viel richtig gemacht.“ Damit sind die unzähligen Arbeitsschritte gemeint, die es zum Entstehen eines guten Weines braucht. „Der Welschriesling soll ein strahlendes Grüngelb haben“, erzählt Mauser stolz weiter von seinem Wein. Bei der Überreichung habe er es kurz kaum glauben können: „Es ist eine große Ehre. Da wachst man innerlich schon ein paar Zentimeter, wenn man den Preis überreicht bekommt.“ Der Welschriesling vom Weingut Mauser ist ab sofort mit einem goldenen Sticker versehen - unschwer zu erraten, welcher Wein als nächstes ins Kühlregal kommt!

Der niederösterreichische Wein sei nicht nur wirtschaftlich und touristisch wichtig, vor allem sei er ein fester Teil der niederösterreichischen Tradition und Identität, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auch Bundesminister Norbert Totschnig und Landeswirtschaftskammer NÖ Präsident Johannes Schmuckenschlager sind stolz über die Vielfalt des niederösterreichischen Weins, um nur wenige der populären Gäste zu nennen.

Die ausgezeichneten Weine

Nach dem ausgezeichneten ersten Platz vom Weingut Mauser aus Obersdorf sind auch die anderen Stockerlplätze zu würdigen: Der zweite Platz geht an das Weingut Reitmayer in Herrnbaumgarten und an das Weingut Lorenz Strobl in Poysdorf: Mit dem Gelben Muskateller aus 2022 „Calypso“ darf das Weingut Reitmayer sich über die silberne Medaille freuen. Lorenz Strobls gemischter Satz aus 2022 hat ebenso geglänzt und kann den zweiten Platz für sich beanspruchen.

Und den letzten Stockerlplatz teilen sich gleich vier Winzerbetriebe: Weingut Lukas Heger aus Poysdorf gewinnt mit seinem Welschriesling den dritten Platz. Nach Herrnbaumgarten gehen gleich zwei Medaillen: Weingut Christen macht mit seinem Rose Cuvée Womanizer den dritten Platz, Weingut Reitmayers Cabernet Blanc Solo punktet ebenfalls. Und weil doppelt immer besser hält: Weingut Mauser gewinnt eine zweite Medaille, diesmal in Bronze, für den Perlwein Weiß Cuvée Lulsecco White.