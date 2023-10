Aussichtswarte und zwei Brücken wurden saniert

„Ich bin stolz auf die Mädels und Burschen unserer Landjugend Ladendorf. Sie kümmern sich freiwillig um unsere Gemeinde, und Schüler, Lehrlinge und Maturanten ziehen alle an einem Strang“, freut sich Bürgermeister Thomas Ludwig. Die Landjugend Ladendorf nahm nun bereits zum vierten Mal in Folge am Projektmarathon der Landjugend NÖ teil. Im Zuge dieses Projektmarathons, bei dem es freilich nicht um zurückgelegte Kilometer sondern vielmehr um Projektstunden geht, wurden die Aussichtswarte beim Friedenskreuz und zwei Brücken saniert. Das Dach der Warte wurde von der motivierten Jugendgruppe mit Teerpappe abgedichtet, die Sitzbretter wurden ausgetauscht und gestrichen.

Um überhaupt beim Projektmarathon mitmachen zu können, muss man sich erst einmal bewerben. Die Entscheidung zur Teilnahme trifft die Ortsgruppe selbst, und wenn diese positiv ausgefallen ist, dann muss sie sich offiziell anmelden. Hierfür kontaktierte die Gruppe den Ladendorfer Bürgermeister, der bereits Projektideen parat hatte.

„In der Vergangenheit gab es ganz unterschiedliche Projekte, die erfolgreich abgewickelt wurden. So zum Beispiel den Lehrpfad in der Lindenallee, dann das Setzen von Sträuchern beim Kindergarten und zuletzt die Sanierung des Vordachs im Jugendheim“, erklärt Bürgermeister Thomas Ludwig.

Eine akkurate Vorbereitung des Materials sei sicherzustellen, sogar ein Vertrag werde abgeschlossen.

Wichtig wäre, dass das umzusetzende Projekt in 40 Stunden - oder genauer gesagt in 42,195 Stunden - schaffbar sei, und dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibe, erklärt Ludwig die Details bei der Projektplanung. Normalerweise beginnt die motivierte Truppe am Freitagabend und schließt das Projekt am Sonntagabend ab.

„Im kommenden Frühjahr anlässlich des Tages der Landjugend werden die besten Projekte ausgezeichnet“, so Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. „Natürlich hoffen wir, dass die Ladendorfer Landjugend so eine Auszeichnung für die tolle Umsetzung des Projekts bekommen wird.“