„Ich begreife es einfach nicht!“, ist Josef Sieber wütend. Er wohnt am Lanzendorfer Altenberg und erlebt die Hochwasser-Probleme seit Jahren mit. Umso unverständlicher ist es für ihn, dass die Abwassergräben entlang der Felder an der B 46 nach den letzten Unwettern nicht geräumt wurden.

„Es fängt schon damit an, dass seit 1994 von einem Auffangbecken die Rede ist, das nie umgesetzt wurde“, so Sieber, der selbst früher Ortsvorsteher war. Das Wasser wird zum Teil in den angrenzenden Bach geleitet, der, so Sieber, aber diese Massen gar nicht fassen kann. Das sieht auch Zerina Ramic so, die die NÖN beim Lokalaugenschein an der B 46 anspricht. „Meine ganze Garage ist voll mit Schlamm“, fordert sie die Gemeinde zum Handeln auf.

Für Sieber steht fest: Sollte es wieder zu Unwettern kommen, wird das Wasser von den Feldern ungehindert in den Ort schießen. „Wir hatten am 6. Juni und am 16. Juli starke Unwetter. Seither wurde der Schlamm aus den Abwassergräben nicht entfernt“, zeigt er die neuralgische Stelle.

Die Garage von Zerina Ramic ist voller Schlamm: „Und die Gemeinde tut einfach nichts!“ | Höberth

Hinzu komme, dass Fehler bei der Straßengestaltung passiert seien: „Die Verkehrsinsel leitet das Wasser direkt in den Ort.“ Dass die Bürger laut einer Aussage in der NÖN-Berichterstattung selbst Schutzwälle errichten sollen, ist für Sieber keine Lösung. „Wenn hier nichts passiert, gehe ich bis zum Land. Die Leute sind verzweifelt, man muss ihnen helfen!“

„Wir haben einen Teil des Grabens, direkt nach der Ortsausfahrt, bereits geräumt“, reagiert Hannes Wild, Betriebsleiter der Straßenmeisterei Mistelbach, auf die NÖN-Anfrage. Damit sei der große Durchlass zum Bach freigelegt worden. Eine Patentlösung sei das jedoch nicht: „Der Graben ist nur für Abwasser gemacht, kein Hochwasserschutz“, macht Wild klar.

Rückhaltebecken in der Weinhebergasse

Die Verantwortlichen haben bei den letzten Niederschlägen Videos aufgezeichnet und analysiert, wohin das Wasser abfließt. Aufgrund dieser Erfahrungen konzentrierte man sich darauf, den vorderen Teil des Grabens zu räumen. Bald sollen aber sämtliche Gräben bis zur Umfahrung von den Schlammresten befreit werden: „Wir müssen uns dafür entsprechende Geräte ausborgen, was in der Urlaubszeit kein Leichtes war. Aber am 20. August starten die Räumungen“, kündigt Wild an.

VP-Ortsvorsteher Bernhard Ranftler betont: „Alle Bereiche, die in der Zuständigkeit der Gemeinde liegen, wurden bereits geräumt. Auch eine Spülmaschine für die Kanäle war unterwegs.“ In der Weinhebergasse wird ein Rückhaltebecken entstehen, dennoch ist Selbstschutz nötig. „Die Gemeinde kann das nicht alleine lösen. Hier trägt jeder Eigenverantwortung!“, appelliert er. Und auch den Vorwurf einer falschen Straßenplanung wischt er vom Tisch: „Hier haben Experten entschieden.“