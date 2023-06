Lanzendorf Streetball, Trampoline und eine ganz tolle Spielelandschaft

Eröffung des Generationenspielplatzes in Lanzendorf: Vizebürgermeister Manfred Reiskopf, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, David Hofmeister, Stadtrat Peter Harrer, Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtpfarrer Johannes Cornaro, Peter Ettenauer, Katharina Fliedl, Dorferneuerungsobmann Ortsvorsteher Erich Stubenvoll sen. und Doris Haidvogl. Foto: Stadtgemeinde Mistelbach

M it einem großen Fest für Jung und Alt wurde der „Generationenspielplatz in Lanzendorf“ offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das in Rekordzeit geplante Projekt wurde im Rahmen der Mitgliedschaft Mistelbachs bei der NÖ Dorf- und Stadterneuerung umgesetzt und gilt als ein Vorzeigeprojekt für gelebte Stadterneuerung. Maßgeblich dafür verantwortlich waren David Hochmeister und Peter Ettenauer, die das Projekt von A bis Z durchgeplant und koordiniert haben.

Der neue Generationenspielplatz bietet für Jung und Alt jede Menge Unterhaltungs-, Trainings- und Erholungsmöglichkeiten. Er besteht aus fünf Obergruppen mit einem Calisthenics Bereich, Outdoor Fitnessgeräten, einem Balancierpfad (15 Meter) inkl. einer Slackline, Bodentrampolinen und einem Hangbereich mit Röhrenrutsche und verschiedenen Aufstiegen mit Kletterelementen. Es ist für alle Altersgruppen etwas dabei, wodurch Kinder und Erwachsene zum Klettern, Spielen, Turnen und Trainieren animiert werden sollen. Ergänzt wird der „Generationenspielplatz“ um einen völlig neuen Streetbasketball-Platz, der im Rahmen eines von Katharina Fliedl organisierten Eröffnungsfestes gleich auf Herz und Nieren getestet wurde. Nach einer kurzen Ansprache von Dorferneuerungsobmann Ortsvorsteher Erich Stubenvoll sen. durfte sich Bürgermeister Erich Stubenvoll bei den beiden federführend an der Umsetzung beteiligten Personen – David Hofmeister, Projektleiter, der von Anfang alles koordinierte und mit dem Generalunternehmer, der Firma Linsbauer, alles abwickelte, sowie der sportliche Leiter Peter Ettenauer – bedanken. „Der Generationenspielplatz in Lanzendorf ist ein Musterbeispiel, wie Stadterneuerung funktionieren und gelebt werden kann. Denn es ist nicht nur ein einfacher Spielplatz revitalisiert, sondern ein Generationenspielplatz errichtet worden“, freut sich Bürgermeister Erich Stubenvoll und ergänzt: „Die Treiber des Projektes waren David Hofmeister und Peter Ettenauer, die es zu ihrem Herzensprojekt machten!“ Nach einer kurzen Segnung durch Stadtpfarrer Johannes Cornaro, dem der Bürgermeister gleichzeitig zu seinem 20-jährigen Priesterjubiläum ein Geschenk der Stadt überreichte, wurde der neue Spielplatz von Landtagsabgeordnetem Manfred Schulz offiziell eröffnet: „Wenn ein Platz, der für alle Generationen etwas bieten soll, schon beim Eröffnungsfest so gefüllt ist, dann weiß man, dass es sich ausgezahlt hat.“ Besonders beeindruckend sei aber, dass der Dorferneuerungsverein Lanzendorf das Geld zur Umsetzung des Projektes vorfinanziert habe, was alles andere als selbstverständlich sei, findet Schulz. Das hat auch die NÖ Dorf- und Stadterneuerung erkannt und das Projekt mit der höchsten Förderhöhe von 50 Prozent subventioniert.