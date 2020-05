Dort hat ein Unbekannter bzw. haben mehrere Unbekannte etwa gegen Dienstag, 19. Mai, auf einfachem Weg eine große Menge Restmüll – darunter unter anderem Teppiche, Sessel und weiteren Unrat – entsorgt.

Stadtgemeinde Mistelbach

Nach Beseitigung der Missstände durch zwei Mitarbeiter des Bauhofs der Stadtgemeinde Mistelbach war ein kompletter Kleinbus bis an die Dachfront prall mit Müll gefüllt.

Warum wird in letzter Zeit so viel Sperrmüll in der Natur deponiert? "Das ist mir auch ein Rätsel", sagt Abfallverband GAUM-Obfrau Andrea Hugl: Das Wertstoffsammelzentrum im Wirtschaftspark habe 40 Studnen die Woche geöffnet, einfacher könne man seinen Müll gar nicht los werden.