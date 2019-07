Laue Nacht, beste Weine .

Eine laue Sommernacht in den alten Geringen, der Ketzelsdorfer Kellergasse ist unbeschreiblich schön. Das gab es an drei Tagen im Weingut Hugl-Wimmer zu erleben. Am Freitag kochte Neunläuf-Wirt Roland Krammer im Rahmen des stilvollen „Tafeln im Weinviertels“ auf.