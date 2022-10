Verkehrskontrollplatz Schrick: Die Suche nach technischen Mängeln

Über 700 Fahrzeuge wurden im laufenden Jahr bereits dort angehalten und in Summe wurden bei knapp 300 Fahrzeugen schwere Mängel festgestellt. Bei über 170 Fahrzeugen wurden so schwere Mängel festgestellt, sodass die Weiterfahrt untersagt wurde. Landtagspräsident Karl Wilfing hat die Verkehrskontrollstelle besucht und mit den Verantwortlichen vor Ort gesprochen.

Wilfing: „Hier sind nicht die Zahlen ausschlaggebend, welche und wie viele Vergehen passieren, sondern was eben durch die Kontrollen alles nicht passiert und verhindert werden kann. Sicherheit im Straßenverkehr hat zu jeder Zeit oberste Priorität und ich bin den zuständigen Kolleg des Landes und auch des Bundes dankbar, dass wir hier auf der A5 und in ganz Österreich ein so engmaschiges Netz zum Schutz aller Verkehrsteilnehmerwalten lassen.“

Kontrolliert werden neben der Verkehrstüchtigkeit von Lastkraftwagen und ihren Fahrer*innen auch fallweise und stichprobenartig alle anderen Fahrzeuge auf der Autobahn: Fahrzeugkontrollen, Mautkontrollen, Verwiegungen von Sondertransporten, Zollfahndungs- und Zollrevisionstätigkeiten vom Bund und vom mobilen Prüfzug des Landes Niederösterreich werden vertiefende Überprüfungen gemäß § 56 des Kraftfahrgesetzes gecheckt. Demnach sind nämlich Kraftfahrzeuge, bei denen Bedenken bestehen „von der Behörde zu überprüfen“, und das wird am Verkehrskontrollplatz bei Schrick auch weiterhin und direkt erledigt.

