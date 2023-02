LEADER Region: Chatbot, Babybodies und viele Projekte

Hinter dem Team der LEADER Region Weinviertel Ost liegt ein spannendes Jahr 2022, mit einigen Highlights. Diese können im Geschäftsbericht 2022 nachgelesen werden.

Bis 5. Mai 2022 wurde fleißig an der Lokalen Entwicklungsstrategie gewerkt. Im Rahmen von verschiedenen Workshops wurden Ideen und Inputs für die Weiterentwicklung des östlichen Weinviertels gesammelt. Im November folgte die positive Rückmeldung aus dem Bundesministerium.

Doch nicht nur an der Entwicklungsstrategie wurde gearbeitet. Nebenbei wurden im vergangenen Jahr 31 Projekte unterstützt und zusätzlich neue Projektideen entwickelt. Die Bilanz an LEADER-Projekten der Förderperiode 2014 – 2022 kann sich sehen lassen: Es wurden insgesamt 127 Projekte mithilfe von LEADER-Mitteln gefördert und umgesetzt.

Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost Christine Filipp ist stolz darauf, was sie und ihr Team im letzten Jahr geleistet haben: „Die vielen Projekte abzuwickeln ist gar nicht so einfach. Umso mehr freut es mich, auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurückzublicken.“ Auch LEADER-Obmann Bürgermeister Christian Frank freut sich, dass für das östliche Weinviertel in diesem Jahr so viel bewegt werden konnte: „Im Jahr 2022 wurden viele Projekte umgesetzt, die das östliche Weinviertel in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln. Neben dem touristischen Angebot durch Weinviertel-Rastplätze und Erlebnisbetriebe konnte auch die Wirtschaft durch das Projekt ‚Kauf Regional‘ angekurbelt werden.“

Weitere Erfolge, die die Wirkung von LEADER in der Region zeigen: 424 Produzenten mit 5.540 Produkten sind in der Online-Produktdatenbank www.kostbares-weinviertel.at gelistet, es wurden 1.990 Weinviertel-Babybodies wurden an die Gemeinden ausgegeben, 681 Einträge sind in der Freizeitdatenbank auf www.lebens-wertes-weinviertel.at angeführt, 64 Personen haben bei den Bürgerservice-Workshops teilgenommen, in 15 Gemeinden unterstützt ein Chatbot die Arbeit am Gemeindeamt und 830 Kindergeschichtenhefte wurden an Volksschulen, Kindergärten und Bibliotheken verteilt.

