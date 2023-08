Laa: Ein Defi für jeden Stadtteil - und es werden noch mehr

Ganz neu wurde ein weiterer jederzeit öffentlich zugänglicher Defi direkt am Stadtplatz (beim öffentlichen WC) montiert. Weitere Geräte befinden sich in der Ersten Bank, im Pfarrhof, in der Sport-Mittelschule, im Thayapark (hinter der Hofer-Filiale), beim Roten Kreuz Bezirksstelle Laa und beim Laaer Feuerwehrhaus. In den Katastralgemeinden gibt es Defis in Wulzeshofen in der Volksschule, in Ungerndorf und in Hanfthal jeweils beim Feuerwehrhaus und in Kottingneusiedl beim Pfarrhof. Künftig wird es auch in jedem Stadtteil von Laa einen Defibrillator geben, wie z.B. am Kellerhügel.

„Leben retten soll und kann durch Defibrillatoren noch einfacher und effektiver werden. Öffentlich zugängliche Defis geben unseren Bürgern zum einen die Chance sich als Ersthelfer zu betätigen, zum anderen die nicht unwesentliche Chance zu überleben. Zudem ist dies eine weitere Maßnahme, welche im Zusammenhang mit dem Team Laa umgesetzt wird“, gibt sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch mutig und erfreut.

Denn jede Minute zählt, wenn ein Mensch bewusstlos zusammenbricht und das Herz stillsteht: Notruf wählen, Herzdruckmassage durchführen, Defi einsetzen. Man muss keine Scheu vor der Benutzung haben, der größte Fehler, den man machen kann, ist nicht zu helfen. Das Gerät erklärt genau schrittweise das Vorgehen. Deswegen ist es wichtig, dass auch Laien sich trauen, erste Hilfe zu leisten – zum einen mit händischer Herzmassage und zum anderen durch Benutzung eines Defibrillators.

Der Defi führt mittels Sprachanweisungen durch die Anwendung und stellt selbstständig fest, wann ein Elektroimpuls notwendig ist und wann nicht. Dazu müssen lediglich zwei Elektroden auf den entblößten Brustkorb des Patienten aufgeklebt werden. Durch den Stromimpuls eines Defis besteht die Möglichkeit, das Herz wieder in den richtigen Rhythmus und somit zum Schlagen zu bringen. Falsch machen kann man dabei gar nichts – ein gesundes Herz ist durch einen Defi nicht aus dem Takt zu bringen.