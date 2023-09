Lebensmittelkennzeichnung Lebensmittelherkunft spielt schon seit Jahren eine große Rolle

Wenn das Bundesheer mit der Feldküche ausrückt, wird lokal eingekauft. Das Essen für die Truppe kommt aus einer Heeres-Großküche und wird gekocht und gefroren geliefert. Foto: Martin Hörl

A uch in Großfabriken wie beispielsweise der Manner-Fabrik in Wolkersdorf werden die Mitarbeiter in der hauseigenen Kantine verköstigt - allerdings von Cateringfirmen wie „Gourmet“.

Bereits seit mehreren Jahren habe man in der Cateringfirma bemerkt, dass die Herkunft der Lebensmittel eine immer wichtigere Rolle spielt. Deshalb habe die Umstellung seit ersten September keinen großen Unterschied gemacht, weil bereits seit mehreren Jahren freiwillig über die Herkunft informiert wird, so Herbert Fuchs, Geschäftsführer von Gourmet. Und auch in der Fabrik Manner in Wolkersdorf freut man sich über die neue Regel: „Unsere Manner-Mitarbeiter schätzen die Transparenz bei der Herkunft sehr - vor allem bei Fleisch- und Milchprodukten wurde bereits in der Vergangenheit oft nach der Herkunft gefragt“, sagt Karin Steinhart, Pressesprecherin bei Manner. Beim Einkauf wird sich zumindest bei der Firma Gourmet nicht viel ändern müssen: So kommen bereits 2/3 aller Zutaten aus Österreich - vor allem bei Fleischprodukten wird zu 100 Prozent auf heimische Ware gesetzt. Durchwegs positiv ist auch die Reaktion im Landesklinikum Mistelbach. Auch hier wird bereits seit Jahren dokumentiert, woher die Lebensmittel kommen - deshalb wird sich auch hier in der Vorgehensweise nicht viel ändern müssen, freut sich Angela Ringhofer von der Pressestelle. „Wir werden auf jeden Fall unsere regionalen und saisonalen Einkäufe beibehalten“, so Ringhofer. Wissen, wo's herkommt - darüber freuen sich die Patienten, aber auch Mitarbeiter des Klinikums. Immerhin 800.000 Portionen werden jährlich dort zubereitet - das entspricht unter anderem rund 20.000 Liter Milch, 20.000 Kilo Brot und etwa 4.600 Äpfeln pro Jahr. Kantinen gibt es auch in anderen großen Firmen im Bezirk. Die wollten sich aber zu den neuen Regeln nicht äußern. Nicht mehr betroffen davon ist das Bundesheer in Mistelbach: Denn dort wird seit Jahren nur noch aufgewärmt. Das Essen kommt vorgekocht und tiefgekühlt aus einer Großküche und wird vor Ort nur noch aufgewärmt. Lokal eingekauft wird, wenn das Bundesheer mit seiner Feldküche zu Repräsentationseinsätzen ausrückt.

