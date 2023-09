Fleisch, Eier und Milchprodukte müssen zum Beispiel in Großkantinen und in der Gastronomie genau gekennzeichnet werden. Was ändert sich dadurch in der Küche und im Einkauf? Die NÖN hat nachgefragt - bei der landwirtschaftlichen Fachschule Mistelbach.

Für die Landwirtschaftliche Fachschule, sie bekocht täglich knapp 300 Personen, bedeuten die neuen Regeln keine großen Änderungen: Bereits seit langer Zeit werden die Lebensmittel direkt aus der Region bezogen, teilweise werden sie sogar selbst produziert, sagt Michael Bernscherer, stellvertretender Direktor der Landwirtschaftsschule. „Darauf sind wir natürlich sehr stolz - deshalb hängt bei uns auch schon seit Langem eine Tafel mit den jeweiligen Namen der Produzierenden.“ Woher die Lebensmittel stammen, hat auch im theoretischen Unterricht einen hohen Stellenwert, um die tägliche harte Arbeit der Bäuerinnen und Bauern deutlich zu machen. „Bei uns wachsen ja die Bauern von morgen heran, daher ist es für uns von zentraler Bedeutung, hier auch eine Vorbildfunktion in der Wissensvermittlung zu haben“, erklärt Bernscherer.

Die Schüler sind demnach auch entsprechend sensibilisiert, wenn es um die Herkunft der Lebensmittel geht: Wünschenswert wäre natürlich eine Ausweitung auf alle Lebensmittel, wie auch auf Obst und Gemüse. „Die verpflichtende Herkunftsbezeichnung ist aber ein erster sehr konkreter Schritt, der für mehr Transparenz auf den Tellern sorgt“ - alles andere würde mit der Zeit nachkommen.

Ähnlich sieht das auch Bezirksbauernkammer-Obmann Roman Bayer: „Das ist ein sehr wichtiger erster Schritt, und nächstes Jahr soll ja auch das Gütesiegel für die Getreideproduktion kommen.“ Die Standards für die Produktion in Österreich sind doch sehr hoch, deswegen sei das für den Kunden durchaus wichtig, die Sicherheit zu haben, wo die Lebensmittel produziert wurden. Und auch Bayer ist sich sicher: „Jede Zusatzregelung ist zwar für den Betrieb ein Mehraufwand, aber man ist es dem Kunden schuldig - das wird es wert sein.“