Sozialmarkt „Foodpoint“ bald in Mistelbach

Bald eröffnet in Mistelbach der erste „Foodpoint“. Ab 19. September können Sozialbedürftige und Lebensmittelretter für einen kleinen Unkostenbeitrag in diesem Sozialmarkt Lebensmittel erwerben. Vorrang werden die Sozialbedürftigen haben, welche durch eine Karte erkennbar sind. Das Recht auf eine Karte wird in jedem Fall einzeln angeschaut. Es zählt nicht nur das Einkommen.

Die Initiative dieses Projektes ergriff der kürzlich gegründete Verein „New Life“. Obmann Christian Amon: „In Wien gibt es bereits Foodpoints und sie werden überrannt. Ich gehe stark davon aus, dass es in Mistelbach ähnlich sein wird.“ Die Lebensmittel werden kostenlos von lokalen Supermärkten und Firmen, wie Fleischereien und Bauern hergegeben. Das Team ist ständig auf der Suche nach neuen Partnern.

Im Geschäft ist eine 25-Stunden-Kraft angestellt. Alle weiteren Mitarbeiter arbeiten ehrenamtlich mit. Spenden werden gerne vom Verein angenommen.

Voraussichtlich wird der Sozialmarkt am Dienstag und Samstag von 10 bis 14 Uhr, von Mittwoch bis Donnerstag von 14 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 19 Uhr geöffnet haben.

