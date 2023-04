Mistelbach: Orientierung bei der Suche nach der richtigen Ausbildung

Was tun, wenn noch immer keine Lehrstelle gefunden wurde? Wo findet man Informationen, wenn es um das Thema Lehre geht? Diese Fragen stellten sich unter anderem auch das Arbeitsmarktservice Mistelbach, die Arbeiterkammer Mistelbach und die Wirtschaftskammer Bezirksstelle Mistelbach und veranstalten daher heuer erstmalig am Mittwoch, dem 19. April, eine Lehrlings-/Lehrbetriebsmesse unter dem Titel „Next Step Lehrstelle“ im Haus der Wirtschaft Mistelbach und den Räumlichkeiten des WIFI Mistelbach.

Über 20 verschiedene Lehrbetriebe aus dem Bezirk Mistelbach mit offenen Lehrstellen für das Jahr 2023 bieten eindrucksvolle Einblicke in deren berufliches Umfeld und stehen Rede und Antwort. Zusätzlich dazu nehmen auch viele Institutionen wie Caritas, FAB Jugendcoaching, Koordinationsstelle der AusBildungspflicht bis 18 teil und freuen sich auf reges Interesse.

„Bei unseren Beratungen haben meine Kollegin Tatjana Krückl-Huber und ich festgestellt, dass viele Jugendliche bei der Lehrstellensuche oft nur an die geschlechtstypischen Lehrbilder denken. Bei den Mädchen die Top 3: Einzelhandel, Büro, Friseurin, bei den Burschen: KFZ-Technik, Einzelhandel, Metalltechnik. Daher organisieren wir diese Messe. Sie soll die Vielfalt der Lehrberufe aufzeigen und jedem und jeder die Möglichkeit geben, gleich mit Betrieben aus unserer Region in Kontakt zu treten. Denn oft ist persönlich einfach besser. Ich freue mich schon sehr auf diese Messe und hoffe, dass viele Besucherinnen und Besucher diese Chance zur Unterstützung und Informationsbeschaffung nutzen“, so die Jugendlichenberaterin und Gleichstellungsbeauftragte des AMS Mistelbach Veronika Kohzina.

Programm

Vormittags findet ein Infobetrieb für Schulklassen statt, am Nachmittag gibt es einen offenen Besuchernachmittag von 13 bis 16 Uhr für interessierte Jugendliche und Begleitpersonen. Der Besuch ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.