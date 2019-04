Aktionen gegen Jugendarbeitslosigkeit greifen langsam .

Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, haben das Land Niederösterreich, das AMS Niederösterreich und der Europäische Sozialfonds die größte Lehrlingsoffensive mit einem Volumen von 46 Millionen Euro gestartet. Rund 7.000 Ausbildungsplätze an 54 Standorten stehen bereit, um jungen Menschen in Niederösterreich den Einstieg in die Lehre zu ermöglichen. Seit 1. Jänner 2019 ist dieses Ausbildungsmodell in Kraft. Die Auswirkungen auf den Bezirk Mistelbach: Die Jugendarbeitslosigkeit im Bezirk ist um 0,8 Prozent gesunken.