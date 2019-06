Der Landwirt und Winzer begann 1968 mit der Blockflöte, wechselte 1969 zur Trompete, der er bis heute die Treue hält. Der Ameiser Lehrer Viktor Eder war ein starker Förderer der Musik betonte Ludwig Leisser. 1970 trat er bei der Gründung der Jugendkapelle Staatz bei und war ab 1975 im Musikverein. „Meine erste Ausrückung war nach Vorarlberg, damals für mich eine extrem weite Reise“, meinte der begeisterte Musikant und Komponist. Auch als Musikschullehrer hat er über zehn Jahre sein Wissen an die Jugend weitergegeben. Gemeinsam mit seinen drei Söhnen Thomas, Michael und Roman bildet er die Familienmusik Leisser. Sie umrahmt viele Feste in Föllim aber auch in der Großgemeinde Poysdorf. Mit einem Stadtsekt dankte Bürgermeister Thomas Grießl dem Geburtstagskind für seine Arbeit.