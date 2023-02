Ladendorf: EVN Wasser saniert jetzt das Trinkwassernetz

EVN Wasser liefert bereits seit dem Bestehen der öffentlichen Wasserleitung Ende der 1960er Jahre das Trinkwasser für die Gemeinde. Das Ortsnetz besteht aus 1.274 Hausanschlüssen, einer Drucksteigerungsanlage und rund 38.600 m Leitungen. EVN Wasser wird in den nächsten Jahren umfangreich in die Erhaltung und in den weiteren Ausbau des Ortsnetzes investieren.

„Nach umfangreicher und fachlicher Prüfung haben wir uns entschlossen, unser Wasserleitungsnetz an unseren langjährigen Wasserlieferanten und Partner EVN Wasser zu übertragen", sagt Bürgermeister Thomas Ludwig (ÖVP): "Unser Wasserleitungsnetz ist 38,6 Kilometer lang und die Hälfte davon ist älter als 40 Jahre."

Für die Erhaltung und Sanierung der Wasserleitung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf die Gemeinde zugekommen, dies hätte zwangsläufig zu wesentlich höheren Tarifen geführt. Vor allem die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungen der in die Jahre gekommenen Leitungen und die damit verbundenen Kosten der Wasserleitungssanierung war für uns ein wesentliches Argument für die Übertragung der Wasserleitungen. "Wir haben mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an EVN Wasser eine für die Bürger und für die Gemeinde günstige Lösung gefunden”, sagt Ludwig. Der entsprechende Beschluss wurde im November 2022 im Gemeinderat gefasst.

EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger verweist auf die 60-jährige Erfahrung der EVN Wasser in 53 Gemeinden: „Unser Angebot umfasst die Betreuung und zukünftige Sanierung des Wasserleitungsnetzes. Wir bleiben auch weiterhin ein verlässlicher und kompetenter Partner der Gemeinde. Im Störungsfall gibt es für Strom, Gas und Wasser als Ansprechpartner das EVN Kundenzentrum in Mistelbach. Unsere Mitarbeiter sind 24 Stunden für unsere Kunden erreichbar.“

