Bibliothek Poysdorf: Kinder lesen bis elf gratis

Die Bibliothek Poysdorf hat schon länger eine Kooperation mit der Volksschule, das Bookstart-Projekt dehnte diese dann sogar auf den Kindergarten aus. Mit Eintritt in den Kindergarten erhält jedes Kind eine von der Kolping-Werkstätte gestaltete Tasche. Diese tolle Idee wurde landesweit mit dem Buchstartprojekt aufgegriffen und Niederösterreichs Kinder bekommen auf Initiative des Landes Niederösterreich zur Geburt einen Gutschein, mit dem sie sich eine Lesetasche in der Bibliothek abholen können.

So war es für Poysdorfs Bürgermeister und Büchereileiter Josef Fürst ein klarer Folgeschritt, für Kinder bis zum elften Lebenjahr das Ausborgen von Büchern gratis zu machen. Ergänzt wird diese tolle Aktion noch durch die Familienkarte, mit der Eltern und Kinder um 20 Euro das ganze Jahr über alle Medien aus der Bibliothek im Reichensteinhof ausborgen können. Da gibt es Kinderbücher, aktuelle Romane, Sachbücher, aber Tonie-Figuren zum Hören oder auch Onlinebücher für unterwegs.

„Diese Familienkarte wird besonders wertgeschätzt und bereitete uns einen sehr starken Zulauf“, freut sich Ernst Oppenauer aus dem Bibliotheksteam. Im Rahmen des Buchstartprojektes gibt es auch zweimal im Jahr eine Veranstaltung, bei der Eltern animiert werden, ihren Kindern vorzulesen und damit einen wichtigen Grundstock für Bildung zu legen.

Die Bibliothek im Reichensteinhof, betrieben von Pfarre und Gemeinde, ist an jedem Dienstag von 17 bis 19 Uhr, am Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, am Freitag von 8 bis 10 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet.