Schaurige Stimmung bei Beate Malys Krimilesung in Schleinbach

In der Bücherei „Lesetreffpunkt“ in Schleinbach fand zuletzt eine spannende Krimilesung statt. Autorin Beate Maly trug Leseauszüge aus ihrem neusten Krimi „Mord im Filmstudio“ vor. Außerdem präsentierte sie Stellen aus ihrem Krimi „Aurelia und die letzte Fahrt“, welche die Zuschauerinnen und Zuschauer in schaurige Stimmung versetzten.

Die Autorin schreibt bereits seit rund 20 Jahren historische Bücher und Krimis, Geschichten für Kinder und Fachbücher für Pädagoginnen und Pädagogen. Ihre Krimis werden als „Cosy Crimes“ betitelt, weil sie zwar sehr spannend, aber nicht brutal und blutrünstig geschrieben wurden.

Autismus als nächstes Buchthema

Bei der Lesung erfuhr das Publikum nicht nur die Geschichte der urwienerischen Protagonisten aus beiden Epilogen, sondern dass Beate Maly auch unter den Pseudonymen Laura Baldini und Lina Jansen schreibt. Grund dafür ist die Zusammenarbeit der Autorin mit sechs Verlagen. Ihre Krimis kommen vor allem gut bei Fans der Dramatik und der Kaiserzeit an.

Gleichzeitig gab es aber auch etwas zu gewinnen: Eine Gewinnfrage, im Zusammenhang mit dem neuen Buch, wurde von Christine Stich richtig beantwortet. Sie gewann und nahm das neueste Buchexemplar von Beate Maly freudig entgegen. In Beate Malys nächstem Buch wird es nach 5-jähriger, tiefgreifender Recherche um den Autismus von Jugendlichen, die Briefe der Schüler und die Vorkommnisse Am Spiegelgrund gehen.

Der voraussichtliche Buchtitel wird lauten: „Aspergers Schüler“. Vom Ursprungsberuf ist Beate Maly nämlich Frühförderin für Kinder mit Autismus. „Als solche habe ich mich auf die Arbeit mit Kindern, die eine Autismus-Spektrum-Störung haben, spezialisiert und ein Masterstudium an der Universität Wien nachgeholt“, so Maly.

Die Veranstaltung endete schließlich in geselligem Beisammensein bei kleinen Imbissen und Getränken.