Bücherei Schleinbach wird zur "Saatgutbibliothek"

Die Bücherei Schleinbach beteiligt sich an der landesweiten Aktion und Kooperation des Landes NÖ, Natur im Garten, Arche Noah und den öffentlichen Bibliotheken und wird somit zur Saatgutbibliothek. Bei dieser Initiative bieten die öffentlichen Bibliotheken für ihre Besucher Saatgut an, die dieses kostenlos abholen, selbst anbauen und vermehren können und danach ihr vermehrtes Saatgut wieder zum Tausch in die Bibliothek bringen. Wichtig ist es, das mitgebrachte Saatgut gut zu verpacken und zu beschriften. Informationen dazu erhalten Interessierte direkt in der Bücherei und auch beim Pflanzentauschmarkt am 14. Oktober, von 14 bis 16 Uhr, Parkplatz Volksschule Ulrichskirchen-Schleinbach.

Am 19. Oktober, 19 Uhr, wird Beate Maly in der Bücherei Schleinbach aus ihrem am selben Tag erscheinenden neuesten Krimi „Mord im Filmstudio“ lesen. Ein feinsinniger Wohlfühlkrimi aus dem Wien der goldenen 1920er Jahre. Im Schönbrunner Schlosstheater wird „Der Rosenkavalier“ gedreht. Die Filmmusik stammt von Richard Strauss, das Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Für die aufwendige Produktion werden Tausende Statisten benötigt; auch Ernestine und Anton sind mit von der Partie. Als am zweiten Drehtag die Hauptdarstellerin mit einem Seidenschal erdrosselt in ihrer Garderobe aufgefunden wird, machen sich die beiden auf Spurensuche – und kommen dem Täter dabei näher, als ihnen lieb ist.

Bei der Lesung wird es auch ein Buffet geben. Eintritt: freie Spende. Informationen und Platzreservierungen unter 0650 85 30 248