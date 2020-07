„Von Koloman Kaiser gab es bisher nur ein schmales Büchlein mit 100 Seiten im reinen Hexameter in der Weinviertler Ui-Mundart“, erzählt Roman Kellnreitner. Er stieß im Rahmen der Recherchen zu seiner Ortschronik auf den heute fast vergessenen Mundartdichter und versuchte, mehr über ihn herauszufinden.

„Nach seinem Selbstmord 1915 – er hatte Magenkrebs – wurden in seine Wohnung ungarische Flüchtlinge einquartiert. Die verwendeten das ganze Papier in der Wohnung, die Manuskripte Kaisers, als Heizmaterial“, erzählt Kellnreitner.

Auf bisher unbekannte Texte Kaisers stieß Kellnreitner in Peter Roseggers Schriftenreihe, wo Kaiser unter dem Pseudonym Koloman Hornsburger publiziert hatte. Daraus entstand eine Broschüre mit Texten, die anlässlich des Kolomann Kaiser-Gedenkjahres 2018 veröffentlich wurde.

Jetzt will Kellnreitner die traditionelle Weinviertler Mundart wieder unter die Leute bringen: Gemeinsam mit Kulturvernetzter Josef Schick, ebenfalls ein Kenner und Förderer der Ui-Mundart, will er Lesungen von Texten Kaisers organisieren. Fix in Unterolberndorf, bei Interesse auch in Poysdorf, Mistelbach und Großrußbach.

Wie verständlich ist die Sprache Koloman Kaisers? „Es gibt da schon Vokabel, die haben auch ältere Weinviertler nicht mehr verstanden, als wir die Texte präsentiert haben“, lacht Kellnreitner. Warum ist die Ui-Mundart im Aussterben? „Ich nehme an, das hängt mit dem Weinviertler Minderwertigkeitskomplex zusammen, dass die Weinviertler nicht so überzeugt von ihrer Region waren“, vermutet Kellnreitner: „Und die Wiener Besiedelung des Weinviertels hat ihr übriges getan.“ Er selbst kenne kaum noch Menschen, die lupenreine Ui-Mundart sprechen.