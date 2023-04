Wolkersdorfer nahmen Abschied vom Pfarrzentrum-Alt

Das Pfarrzentrum wird entkernt und im Obergeschoß leicht erweitert und in zwei Bereiche geteilt: Einen für die Pfarre und einen Veranstaltungssaalbereich für die Gemeinde. Zum Abschied hatten die Pfarre und Pfarrveranstaltungs-Managerin Isabella Höss ein dichtes Programm zu Abschied geschnürt: Stefan Emminger führte durch alle bekannten und unbekannten Räume des Pfarrzentrums, wer sich ein Erinnerungsstück aus dem Pfarrzentrum sicher wollte, konnte sich eines reservieren lassen: Eine Orgelpfeifen-Lampe oder einen Sessel beispielsweise. „Wir verkaufen alles, das nicht niet- und nagelfest ist“, lacht Höss. In einem Versteigerungskatalog sind alle Andenken an das alte Pfarrzentrum gesammelt, Reservierungen können auch via Internet gemacht werden (Adresse).

Wie geht es jetzt weiter? Die Arbeiten werden international ausgeschrieben, mit einem Baubeginn rechnen Bürgermeister Dominic Litzka und Pfarrgemeinderats-Vorsitzender-Stellvertreter Martin Strobl mit Herbst. „Es ist in einer Zeit, in der alle nur an sich denken ein Projekt, bei dem das Gemeinsame im Vordergrund steht“, sagt Litzka: Denn lange hatte es so ausgesehen, dass Pfarre und Gemeinde beim Projekt auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Die Zustimmung, dass das jetzt nach intensiven Verhandlungen doch gelungen war, sei groß, weiß der Bürgermeister. Für ihn und Strobl ist das Projekt nachhaltig: Nicht nur, weil das neue Pfarrzentrum mit PV-Anlagen am Dach und Anbindung an das Fernheizwerk ökologisch versorgt wird, auch weil damit die alte Bausubstanz mitten im Zentrum weiter genutzt wird: „Viele Gemeinden verlegen ihre Veranstaltungsräume an den Stadtrand und wollen trotzdem das Zentrum beleben“, sagt Litzka. Dieser Standort ist zentral, fußläufig erreichbar und auch emotional für die Wolkersdorfer aufgeladen. In der Verwaltung werde beide Bereiche zwar getrennt, eine gemeinsame Nutzung ist aber geplant. „Wir haben absichtlich eine Tür zwischen beiden Bereichen einbauen lassen“, sagt Strobl: „Das neue Pfarrzentrum wird etwas ganz Schönes.“

Wie das neue Pfarrzentrum dann heißen wird? „Dafür wird die Stadtgemeinde einen Wettbewerb ausloben“, sagt Stadtpfarrer Leopold Mathias.

Pfarrzentrum alt und neu

Das Pfarrzentrum wurde 1972 gebaut, eine feierliche Segnungsfeier 1973 musste wegen der Maul- und Klauenseuche ausfallen. Es ist der einzige Veranstaltungssaal der Stadtgemeinde und stieß immer wieder an räumliche Grenzen. Zudem ist es in die Jahre gekommen, Sanierungsarbeiten waren notwendig.

Nach der Generalsanierung und Erweiterung 2023 und 2024 soll es auf der Pfarrebene Gruppenräume, eine Küche und einen Saal mit 101 Quadratmetern, einem Innenhof und Zugang zum Pfarrhof und Pfarrgarten bieten.

Auf der Gemeindeebene wird ein Veranstaltungssaal mit 308 Plätzen, Küche, Garderoben und entsprechendem Foyer entstehen. Beide Ebenen werden getrennt begehbar sein. Für die Vergrößerung der Gemeindeebene muss über Säulen hinaus gebaut werden und auch das Foyer wird Richtung Vorplatz vergrößert. Zudem bekommt der Veranstaltungssaal eine Galerie.

Zusatzparkplätze werden im Umfeld von 200 Metern von der Gemeinde gewidmet.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.