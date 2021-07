Für die lange Treue zur Musikschule bedankten sich Bürgermeister Erich Stubenvoll, Stadtamtsdirektor Reinhard Gabauer und der Chef der Personalvertretung Gerhard Koudela im Beisein von Musikschulleiter Karl Bergauer bei der langjährigen Musikschullehrerin.

Judith Gattermayer war seit 2006 an der Städtischen Musikschule Mistelbach beschäftigt. Sie unterrichtete Tanz in verschiedenen Stilen, wobei Ballett stets die Basis war, wovon alles ausging. Ebenso war Judith Gattermayer wesentlich beim Erarbeiten eines einheitlichen Lehrplanes und somit einer Prüfungsordnung für das Fach Tanz beteiligt und führte dadurch regelmäßig Tanzprüfungen in ganz Niederösterreich durch.

Aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen war das ehemalige Mitglied des Wiener Staatsopernballetts unter anderem Co-Organisatorin des von der Stadtgemeinde Mistelbach ausgerichteten DanceCaptain, war immer wieder bei der Tanzveranstaltung „Tanz im Gespräch“ in St. Pölten mit Tanzgruppen wie auch bei der alljährlichen Tanzveranstaltung Ende des Schuljahres im Stadtsaal Mistelbach vertreten.