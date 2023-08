Junger Gaweinstaler sucht Liebesglück

„Ich suche die große Liebe“, erzählt Alexander Wimmer aus Gaweinstal vergangenen Montag bei Liebes'gschichten und Heiratssachen. Sein Traummann solle um die 1,85 groß sein, maximal fünf bis zehn Jahre älter als er sein und ihn auffangen können. Er suche einen Partner zum miteinander Zeit Verbringen. Gerne möchte er eine Familie gründen.

„Ich bin ein Wirtshauskind“, erzählt der derzeitige Kleinregionalmanager für Weinviertel Süd. In einigen Jahren wird er das Wirtshaus seiner Eltern übernehmen. Zusätzlich ist er sehr engagiert in der Pfarrgemeinde: Stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, immer noch Ministrant, Kommunionsspender, Wortgottesdienstleiter und Lektor sind einige Posten, die er in seiner Freizeit übernimmt. Zusammen mit einer Freundin, Marina Jung, schrieb er vergangenes Jahr sein zweites Buch. Die beiden arbeiten als „Autorenbuddys“ an weiteren Projekten.

Nach ein paar schlechten Erfahrungen beim Online-Dating freut sich der 30-Jährige über die positive Resonanz nach der Sendung. Sein persönliches Umfeld sagte, er sei authentisch und sympathisch rübergekommen und seine Anfrage beim ORF sprechen dafür. In zwei Tagen erreichten ihn zwölf potenzielle Partner. Aufgrund seiner Social-Media-Präsenz meldeten sich zusätzlich mehrere Interessenten über Facebook und Instagram bei ihm.

Spannende Dreharbeiten

Gedreht wurde im März und Mai. Im März wurden alle Szenen im Innenbereich, wie in der Wohnung, zusammen mit einem eineinhalb Stunden langen Interview gedreht, aus dem zehn Minuten für die Sendung verwendet wurden. Im Mai gab es dann einen Außendrehtag für die restlichen Szenen. Immer mit dabei, außer bei dem Interview, war Wimmers Autorenkollegin Marina, welche ihm auch beim Herrichten der Wohnung geholfen hat. „Die Herausforderung ist nicht das lange Warten, sondern das Warten auf: Was haben die aus dem, was ich gesagt habe, gemacht?“, erzählt Wimmer über die Ungewissheit nach den Dreharbeiten. Er sah das fertige Produkt erst mit der TV-Ausstrahlung.

Anfang Juli rief der ORF an und gab den Ausstrahlungstermin bekannt. Dann wurde fieberhaft auf den Tag gewartet. Am Montag fand im Wirtshaus Wimmer in Gaweinstal ein kleines, privates Public Viewing mit einigen Freunden und Bekannten statt.

Ob er seinen Traummann trifft, wird sich noch zeigen. Jetzt schreibt er einmal mit allen. „Jede Anfrage ist eine Art Bewerbungsgespräch“, scherzt er.