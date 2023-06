Ebendorfer Schiller wird Chef der Liechtenstein-Kaserne

Fünf Jahre stand Michael Vitovec der Liechtenstein-Kaserne in Allentsteig und der Radetzky-Kaserne in Horn als Kommandant vor. Mit Juli wechselt der Oberst an die Militärakademie in Wiener Neustadt und wird dort unterrichten.

Am 4. August gibt es dann die offizielle Kommandoübergabe: Oberst Georg Schiller, der seit 1998 beim Bundesheer tätig ist, übernimmt. Seit 2022 fungiert er als Referatsleiter für Waffen und Ausbildungsanlagen im Amt für Rüstung und Beschaffung in Wien.

Für Generalstabsoffizier Schiller sei die Leitung der beiden Kasernen eine „Truppenverwendung“, dafür wurde er vorgeschlagen. „Ich freue mich auf die herausfordernde und ehrenvolle Aufgabe als Kommandant des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 und darüber, dass ich einen ausgezeichneten Verband von Oberst Michael Vitovec übernehmen darf. Dieses Bataillon ist ein Garant des Bundesheeres, das für seine professionelle militärische Auftragserfüllung durch die Soldaten im In- wie auch im Ausland bekannt ist. Die Schwerpunkte für das nächste Jahr werden vor allem in den Bereichen Personal und zulaufender Ausrüstung für die beide Waffengattungen des Bataillons liegen“, betont Schiller, der das Kommando auf ein Jahr beschränkt übernimmt. „Dann gibt es wieder einen neuen Kommandanten“, erklärt der 46-jährige Weinviertler.

Oberst Schiller belegte das Diplomstudium militärische Führung, den Generalstabslehrgang, war als Hauptlehroffizier und Forscher im Referat Führungslehre und im Referat Logistik am Institut für höhere militärische Führung der Landesverteidigungsakademie in Wien tätig, nahm an internationalen Übungen und Ausbildungen in Deutschland, Finnland, Israel, Belgien und Italien teil und leistete in Syrien und Bosnien-Herzegowina Auslandseinsätze.

Das Aufklärungs- und Artilleriebataillons 4 ist in den Standorten Horn (Radetzky-Kaserne) mit der Aufklärungskompanie und der technischen Aufklärungskompanie - und in Allentsteig (Liechtenstein-Kaserne) - mit dem Bataillonskommando, der Stabsbatterie, der 1. und der 2. Panzerhaubitzbatterie- garnisoniert. Derzeit sind in den beiden Kasernen 232 Berufssoldaten und 66 Grundwehrdiener tätig. Am 10. Juli gibt es den nächsten Einrückungstermin mit rund 150 neuen Grundwehrdienern.