Mistelbach: Hillingers private Einblicke statt Lesung .

Sein Buch „Konsequenz, Konsequenz, Konsequenz!“ stand gar nicht so im Vordergrund. Stattdessen erzählte Starwinzer Leo Hillinger durchaus private Erinnerungen an seinen Vater, an seine Ausbildung in Kalifornien (Hilliniger: „Ich hab dort die Sachen gemacht, die nicht mal die Mexikaner gemacht haben.“) und an seinen Werdegang: „Ohne, dass man Gas gibt, geht nix."