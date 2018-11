Ab kommender Woche gastieren das ORF-Frühstücksfernsehen „Guten Morgen Österreich“ und der Nachmittags-Infotainmentblock „Daheim in Österreich“ wieder in der Region: Den Anfang macht Gaweinstal am Montag, 5. November: Die Frühstücksshow „Guten Morgen Österreich“ wird von 6.30 bis 9.30 Uhr vom Gaweisntaler Hauptplatz beim Klapka live senden, die Gaweinstaler Gemeinderäte werden Kaffee, Kakao und Mehlspeisen für die Zaungäste bereit stellen. Vorbereit hat sich die Gemeinde schon, in der Vorwoche kam ein Kamerateam und drehte einen Feature-Film über die flächenmäßig größte Gemeinde des Bezirks.

Im Tagesthema geht es um den 40. Jahrestag der Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf. Gäste sind ein Zeitzeuge, der im AKW gearbeitet hätte, und ein Vertreter von Greenpeace. Autorin Eva Rossmann spricht über ihr neues Buch „Im Netz“ und die vom 7. bis 11. November stattfindende Wiener Buchmesse „BUCH WIEN 18“. ORF-Journalist Raimund Löw stellt sein neues Buch „Weltmacht China“ vor. Fitnesstrainerin Andrea Theinert-Wiesinger zeigt Pilates-Übungen, und Österreichs Shootingstar Ina Regen präsentiert ihren neuen Song „Nordstern“.

Danach zieht die Show nach Zistersdorf (5. - 6. November), Jedenspeigen (6. -7. November) und Gänserndorf (7. – 8. November). Ab 8. November, nachmittags schlägt der Fernseh-Truck sein Quartier bis Freitagnachmittag 9. November am Schlossplatz in Wolkersdorf auf.

Das Programm:

Donnerstag: 8. November: „Daheim in Österreich“: Zu Gast in der Sendung sind Herwig und Mario Pecoraro. Vater (Herwig) und Sohn (Mario) sind beide Sänger, der eine Opernsänger, der andere liebt eher die moderne Musik. Beide treten nun gemeinsam mit einem neuen Programm auf. Gartengestalter Marcel Kreitl informiert, was beim Strauchrückschnitt zu beachten ist.

Freitag, 9. November: „Guten Morgen Österreich“: Der Tag der Erfinder wird in verschiedenen Ländern an unterschiedlichen Tagen gefeiert. In Europa am 9. November 2018, dem Geburtstag der österreichisch-amerikanischen Erfinderin und Hollywoodschauspielerin Hedy Lamarr. Zu Gast sind das Start-up Vinotaria und Dieter Bader vom Gründerservice der WKO Niederösterreich. Extremradfahrer Michael Strasser erzählt über sein Projekt „Ice2Ice“, mit dem er einen neuen Weltrekord aufgestellt. Außerdem zu Gast in der Sendung ist Schauspielerin Julia Cencig („Soko Kitzbühel“), Buchhändler Hans Sterzinger präsentiert Buchtipps aus Wolkersdorf, Singer-Songwriter Norbert Schneider seinen neuen Song.

Freitag, 9. November: „Daheim in Österreich“: Anlässlich des Kinostarts des vom ORF-kofinanzierten Dramas „Angelo“, in dem Regisseur Markus Schleinzer das Schicksal des einstigen „Hofmohren“ Angelo Soliman als Ausgangspunkt für einen Exkurs über Identität nimmt, ist Lukas Miko zu Gast, der im Film in der Rolle des Kaisers zu sehen ist. Naturkosmetikerin Gabriele Schenk-Weidinger gibt Tipps, wie man ältere Haut auf natürlichem Weg unterstützen kann.