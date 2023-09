Barbara Svec übernimmt die pflegerische Bereichsleitung

Barbara Svec stammt aus Asparn/Zaya und hatte schon in ihrer Jugend drei Leidenschaften: Jagdhornmusik, Pferde und den Pflegeberuf. Im Jahr 2008 schloss sie die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege in Mistelbach ab und begann ihre Karriere am LK Mistelbach-Gänserndorf. Nach drei Jahren auf der Inneren Medizin wechselte sie für weitere elf Jahre auf die Intensivstation. Nebenbei studierte sie „Basales und mittleres Pflegemanagement“ an der Universität für Weiterbildung Krems und schloss diese Weiterbildung 2016 mit Auszeichnung ab. Seit 2021 war Barbara Svec Stationsleiterin auf der Bettenstation 30 und konnte nun beim Hearing für die nächste Karrierestufe – die Bereichsleitung - überzeugen.

Seit 2020 absolviert Svec das berufsbegleitende Masterstudium Pflegemanagement in Krems und schreibt derzeit ihre Masterthesis über gelingende Kommunikation in der Pflege: „Ein gutes Miteinander der Pflegekräfte aus verschiedenen Generationen ist mir ein großes Anliegen. Ich sehe meine Aufgabe auch darin, die Professionalität, Handlungskompetenz und die persönliche Entwicklung der Teammitglieder zu stärken und zu fördern. Unsere Patienten vertrauen uns, weil sie genau wissen, dass sie bei uns gut aufgehoben sind.“

Pflegedirektor Christian Pleil: „Barbara Svec ist eine sehr empathische und vorausschauend denkende Kollegin mit großer innerer Resilienz und Flexibilität, die für das große Spektrum des Pflegebereichs Akutstationen, Palliativpflege und Entlassungsmanagement bestens geeignet ist. Ich freue mich auf die gute Zusammenarbeit!“