LKH Mistelbach-Gänserndorf hat neuen Leiter für Anästhesie

Primar Markus Dittrich war zuvor langjähriger Oberarzt und Leiter des OP-Managements im Landesklinikum Baden-Mödling.

Nach dem Medizinstudium in Wien absolvierte Dittrich die Turnusausbildung in seiner Heimatstadt Hollabrunn. Die Facharztausbildung führte ihn nach Wiener Neustadt und nach Wien, in das Allgemeine Krankenhaus. Nach Abschluss seiner Ausbildung leitete er im Landesklinikum Wiener Neustadt fünf Jahre lang den Bereich Notfallmedizin an der Abteilung für Anästhesie, Notfall- und allgemeine Intensivmedizin. Zugleich fungierte er – ebenfalls in Wiener Neustadt - als stellvertretender leitender Flugrettungsarzt am Christophorus 3 Stützpunkt.

2015 wechselte Dittrich an das Landesklinikum Baden-Mödling. Dort eröffnete sich ihm ein neues, spannendes Betätigungsfeld, als er 2018 mit der Leitung des OP-Managements betraut wurde. Zeitgleich absolvierte er das Masterstudium Health Care Management an der Donau Universität Krems, so dass er neben einer fundierten theoretischen Ausbildung, auch umfassende praktische Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich des medizinischen Managements sammeln konnte.

Fokus soll auf Ausbildung liegen

Neben seinen fachlichen Schwerpunkten in der Notfall- und Intensivmedizin interessiert sich Primar Dittrich besonders für die medizinische Lehr- und Ausbildungstätigkeit. Bereits 2010 wirkte er am Aufbau des Niederösterreichischen Simulationszentrums in Hochegg mit und ist seit vielen Jahren mit großer Begeisterung in der medizinischen Simulation und als Instruktor für das European Resuscitation Council tätig.

Dementsprechend soll zukünftig der Fokus an der Abteilung - neben den traditionellen Abteilungsschwerpunkten Anästhesie, Notfall-, Intensiv- und Schmerzmedizin - vor allem auch auf einer qualitativ hochwertigen Ausbildung mit standardisierten modernen Methoden, sowie der medizinischen Simulation - dem „Steckenpferd“ des neuen Primararztes - gelegt werden.

"Kommunikation ist der Schlüssel zum Erfolg"

„Hohes Verantwortungsbewusstsein, Ausdauer und Handschlagqualität verbunden mit Teamgeist und Sozialkompetenz, prägen mein Handeln. Lösungsansätze, die sich am Patientenwohl und an der Wirtschaftlichkeit orientieren, sind mir wichtig. Gute Teamfähigkeit und offene Kommunikation sind für mich der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg. Mein Streben nach fortlaufender Optimierung und Weiterentwicklung der Prozesse und Abläufe in der Abteilung ist eine Qualität, die ich auch in meiner neuen Position dauerhaft einbringen werde. Ich freue mich auf mein neues Arbeitsumfeld und die neuen Aufgaben und Herausforderungen im Landesklinikum Mistelbach. Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit auch einen Beitrag zur bestehenden guten Zusammenarbeit zwischen den Krankenhäusern der Region leisten kann, um diese zu fördern und zu stärken.“ erzählt der neue Primarius.

Privat spielt Markus Dittrich gerne Klavier und lebt mit seiner Familie im südlichen Niederösterreich.

