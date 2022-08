Lkw-Brand auf Hörersdorfer Straße

Werbung

Mit einem Lkw-Brand auf der Hörersdorfer Straße waren die Feuerwehren in Asparn und Olgersdorf am Montag (1. August) konfrontiert: Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte standen bereits der komplette vordere Teil des Fahrzeuges und die ausgetretene Betriebsmittel, die sich auf der leicht abschüssigen Straße ausbreiteten, in Flammen.

Die Feuerwehr-Mitglieder aus Asparn starteten umgehend mit der C-Schnellangriffseinrichtung den ersten Löschangriff, die FF Olgersdorf unterstützte beim Aufbau des Schaumangriffs: Der Lkw und die Betriebsmittel wurden unter Atemschutz abgelöscht. Das Team legte für die Wasserversorgung eine Schlauchleitung zwischen dem Tanklöschfahrzeug und dem Rüstlöschfahrzeug, sodass insgesamt 6.000 Liter Wasser zur Verfügung standen.

Die Feuerwehr suchte abschließend mit der Wärmebildkamera das Fahrzeug nach Glutnester ab und löschte diese. Die Straßenmeisterei half bei der Reinigung der Straße. Die Polizei Ladendorf war vor Ort, der Verkehr wurde während des Einsatzes komplett angehalten.

