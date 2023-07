Enzersdorf: Die Ortsdurchfahrt wird sicherer

Am 17. Juli überzeugten sich Bundesrat Michael Bernard, Bürgermeister Daniel Fröschl und der stellvertretende Leiter der Straßenbauabteilung Wolkersdorf Wolfgang Pribil vom Stand der Bauarbeiten für die Neugestaltung bzw. Sanierung der Landesstraße L 3068 in Enzersdorf bei Staatz.

Die Landesstraße L 3068 im Ortsgebiet von Enzersdorf bei Staatz entsprach auf Grund der Anlageverhältnisse mit Fahrbahnbreiten bis zu neun Metern und der schadhaften Fahrbahn samt den Nebenflächen nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard. Außerdem erfüllte die schleifende Fahrbahneinmündung in die Landesstraße B 219 nicht den notwendigen Sicherheitsanforderungen.

Als Vorarbeit wurden Kabelverlegungsarbeiten durch die EVN durchgeführt, bevor mit dem eigentlichen Straßenbau begonnen wurde. Im Anschluss wurden alle Randeinfassungen erneuert, sowie das Entwässerungssystem den neuen Gegebenheiten angepasst. Auf Grund der teilweisen Herstellung eines Längsparkstreifens wurde das neue Entwässerungsprofil in die oberste Asphaltschicht gefräst, sowie eine neue bituminöse Deckschicht hergestellt. Sämtliche sanierungsbedürftige Schadstellen in tieferliegenden Schichten wurden davor ausgetauscht. Zur Erhöhung der Sicherheit im Einmündungsbereich zur Landesstraße B 219 wurde eine Barriere in Form einer Grünfläche hergestellt, welche nun einen rechtwinkeligen Anschluss an die Landstraße bildet. Die Sichtweite in beide Richtungen ist nun bestmöglich gewährleistet.

Im heurigen und kommenden Jahr geht es nun um abschließenden Pflasterungsarbeiten sämtlicher Nebenflächen.

Die Arbeiten für den rund 760 Meter langen Abschnitt werden von der Straßenmeisterei Poysdorf in Zusammenarbeit mit Baufirmen der Region ausgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 330.000 Euro, wovon 245.000 Euro vom Land NÖ getragen werden.