„Was wir immer wieder hörten, ist, dass die Testung bei uns angenehmer ist, als bei früheren Abstrichen“, erzählt ein Helfer, der im Stadtsaal Mistelbach am Samstag Rachenabstriche für die Corona-Massentests nahm: „Anscheinend haben wir gute Testkits bekommen.“

Am 12. und 13. Dezember wurden im Stadtsaal in drei Teststraßen 3.438 Personen getestet. „Ich war in zehn Minuten fertig“, erzählt ein Getesteter, zu Wartezeiten kam es kaum. „Nur zwischen 10 und 11 Uhr am Vormittag wurden wir gestürmt, da gab es eine längere Schlange“, erzählt ein Helfer, in der Regel brauchte man nicht warten, es ging zügig. Begrüßt wurden am Nachmittag beider Tage die testungswilligen Mistelbacher von Bürgermeister Erich Stubenvoll, der selbst Ordnerdienste erledigte: „Ich bin ein billiger Helfer“, lachte er. Im Einsatz waren Mitarbeiter der Gemeinde, des Roten Kreuzes, des Bundesheeres und der Feuerwehr. Und auch eigene Freiwillige waren im Einsatz und sorgten dafür, dass der Ablauf geschmeidig blieb: „Alles sehr stressfrei und mit großer Flexibilität“, attestierte der Bürgermeister: „Und wir haben wirklich eine ausgezeichnete Stimmung hier.“

„Nur ein paar Austrianer haben gemault, weil auf den Antikörpertests Rapid-Test steht.“ Die einzigen negativen Rückmeldungen beim Covid-Massentest in Mistelbach.

Positiv waren auch die Reaktionen der Getesteten: Sie lobten die Organisation und die Durchführung der Testung. Nur ganz wenige hatten Angst vor dem Staberl, viele, die schon mehrmals getestet wurden, lobten die Qualität des Abstrichgerätes. „Nur ein paar Austrianer haben gemault, weil auf den Antikörpertests Rapid-Test steht“, lacht ein Helfer.

Auch der ORF NÖ kam zum Lokalaugenschein nach Mistelbach. Lena Sattmann

Der kurioseste Besucher: Er konnte nicht verstehen, warum der Test im großen Stadtsaal abgenommen wird: Wo solle er da auf den Teststreifen urinieren.

Die Mistelbacher Teststraßen waren schon ab 7.15 Uhr am Samstag betriebsbereit, am Tag davor waren alle Helfer getestet worden: „Bei den Massentests stellt das Rote Kreuz die Tester, die die Abstriche nehmen“, sagt Stubenvoll: Am Freitagabend war aber kein Tester greifbar. Apotheker Klaus Dundalek meldete sich freiwillig, schulte sich in der Testabnahme ein und machte beim Teststraßenteam die Abstriche: „Dafür dass er gesagt hat, dass er das noch nie vorher gemacht hat, haben alle gelobt, wie angenehm er den Abstrich gemacht hat“, schwärmt nicht nur der Bürgermeister. Dundalek unterstütze die Teststraße auch noch am Samstagvormittag. Weitere prominente Tester: Zahnärztin Xenia Starlinger, Rot Kreuz-Bezirksstellenleiter Clemens Hickl, Kreuzstettens ehemaliger Vizebürgermeister Johannes Freudhofmaier und NÖN-Mitarbeiter Johann Hochleithner. Grüne-Stadträtin Martina Pürkl arbeitete als Auswerterin.

Fazit des Bürgermeisters: „Ich freue mich schon auf die zweite Welle der Massentests im Neuen Jahr.“