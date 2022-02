Hinaus aufs Meer: Pläne für die Pension

„Mein großes Ziel ist, wenn ich in Pension bin, eine Weltumsegelung – egal wohin und egal wie lange zu machen“, erzählt Günter Poschacher und ist in Gedanken bereits auf seinem Segelboot Fortuna im adriatischen Meer vor Kroatien.

Die Faszination des Segelns, das sich mittlerweile zu einem Trendsport ausgeweitet hat, hat Poschacher aber schon als Kind gepackt, denn er baute aus Legosteinen nur Schiffe. Vor über 40 Jahren verbrachte er dann seinen ersten Urlaub mit Gattin Uschi auf einem gemieteten Segelboot. Kurz darauf absolvierten beide den Segelschein und nun nennen die beiden sogar zwei Segelboote ihr Eigen. Eines befindet sich am Neusiedlersee und die Fortuna liegt in Kroatien im Hafen Punat auf der Insel Krk.

Für die Vision der Weltumsegelung, die in sechs Jahren starten soll, bereitet sich Poschacher aber schon jetzt vor. Dafür eignet er sich technisches Wissen an, hält sich mit Yoga und Fitnesscenter körperlich fit, achtet auf gesunde Ernährung und Lebensweise, um dem Altern entgegenzuwirken. So möchte er sich körperlich und geistig auf sein großes Abenteuer einstellen.

Kleine Verletzung kann in einer Katastrophe enden

Im Sommer startete er dafür einen ersten Versuch und verbrachte insgesamt drei Wochen in Kroatien – zwei davon ganz allein am Segelboot. „Es war eine interessante Erfahrung für mich, diese Einsamkeit nicht nur am Boot, sondern auch an Land auszuhalten und ganz allein auf mich gestellt zu sein.

Da darf man sich keinen Fehltritt leisten, denn schon eine kleine Verletzung kann in einer Katastrophe enden“, berichtet Poschacher. Um sich doch mitzuteilen, drehte er täglich ein kleines Video, das er ursprünglich nur seiner Familie schickte.

Der IT-Techniker entschloss sich aber dann doch zur Veröffentlichung dieser Videos, um damit Menschen, die ähnliche Wünsche oder Träume haben eine Freude zu bereiten. Alle paar Wochen erscheint nun unter dem Titel „Hinaus aufs Meer“ ein Video von seinem Segeltörn: https://www.youtube.com/channel/UCJikzrM6MagU--lBiZTt6nQ.

