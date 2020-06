Karl Schuppler kennt man auf der Bühne, wenn er in der Winkelau oder bei den Faschingsfreunden in verschiedene Rollen schlüpft. Die wenigsten Menschen wissen, dass in ihm auch eine künstlerische, handwerkliche Ader steckt. In seiner Freizeit – davon hatte er heuer viel, denn die Theaterproduktion wurde auf nächstes Jahr verschoben, fertigt er verschiedene Figuren aus Materialien an, die für den Müll bestimmt sind.

Seit rund 15 Jahren haucht der Künstler Altmetall und anderen Gegenständen neues Leben ein. „Die Ideen zu den Figuren kommen ganz schnell, wenn ich verrostete Gegenstände, verschiedene Plastikteile oder alte Gasrohre sehe“, erzählt Schuppler. Stolz zeigt er seine erste Figur her: einen Drachen, den er aus einem Auspuffrohr, einer Schlauchtrommel, Sense, Baustahlgitter und Draht gebastelt hat. Dieser sitzt seither auf seiner Gartenmauer, als Bewacher quasi. Weiters kann man in und auf seiner Gartenmauer ein altes Eisenfenster, kleine Metallspinnen, Vögel und andere Figuren bewundern.

Auch Metallblumen und ein Brunnen, der in der Nacht leuchtet und sogar Musik spielt, sobald jemand vorbeigeht, finden sich in dem Garten. „Die Beleuchtung muss sein“, schmunzelt der Elektriker. Enkelkind Florian, ein Dinosaurierfan, brachte ihn auf die Idee, einen Metalldino zu basteln, worüber sich Florian sehr freute. Dessen Bruder Paul wünschte sich daraufhin einen Roboter.