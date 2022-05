Theater mit „Turbulenzen“ freut sich auf Premiere

Werbung

Obwohl die Premiere erst in einem Monat stattfindet, wird auf der Bühne der Winkelau bereits intensiv geprobt. Das Bühnenbild: Eine Junggesellenwohnung, in Rosa gehalten, mit Aussicht auf das Laaer Rathaus, einem Bild von Pamela Anderson und reichlich Alkohol ist Schauplatz der Komödie „Ladysitter“, ein Stück von Bernd Spehling.

Noch wird vieles improvisiert, Texte wiederholt und an den Szenen getüftelt, aber die Stimmung unter den Schauspielern ist perfekt. Bis zur Generalprobe wird alles passen, damit die Zuseher die Komödie in drei Akten in vollen Zügen genießen können.

Der Inhalt: Opa Archie wird nach dreizehn Jahren Haft wieder entlassen und sehnsüchtig zurückerwartet. Vorerst zieht er in die Wohnung des Enkels Maximilian ein und freut sich auf ein wohltuendes Bad und reichlich Entspannung. Er glaubt zwar, dass er in der Wohnung allein sein wird, aber schnell wird ihm klar, dass „Mann“ mit Hausgenossinnen – ganz speziellen Ladys – nie allein ist. Daher kann man sich auf einen turbulenten, liebestollen, hysterischen, hemmungslosen, frivolen und vor allem rundum lustigen Abend freuen.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.