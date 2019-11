Die Theatercompany der jungen Erwachsenen im Theater Winkelau zeigt nach ihrem erfolgreichen Debüt im Vorjahr nun ihre zweite Produktion, das Melodram von Raoul Biltgen „Schicksal“. Regisseur Gregor Steiner bringt es mit zehn Darstellern seiner Theatercompany auf die Bühne: Drei Mal die gleiche Ausgangssituation, drei Mal das scheinbar selbe Ende. Ist der Tod Josis ein Unfall oder doch Mord? Wäre all dies zu verhindern gewesen? Was wäre, wenn …? Als Altersempfehlung nennt das Theater Winkelau 12 Jahre plus.

Premiere ist am 16.11., weitere Vorstellungen am 22., 23., 24., 29. und 30. November, Beginn jeweils 19.30 Uhr. Karten unter 0664 4717389, täglich 18 - 20 Uhr.