Mädchen reagierte richtig Unterolberndorf: Unbekannter wollte Schülerin ins Auto locken

Lesezeit: 2 Min Michael Pfabigan

Foto: Shutterstock, epiximages

E s ist schon wieder passiert: Am Mittwoch (29. März) blieb ein Unbekannter an einer Bushaltestelle stehen, dieses Mal in Unterolberndorf beim Gasthaus Magister. Er sprach ein Schulkind an und wollte es in sein Auto locken.