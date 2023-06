Ein wertvolles Miteinander

NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing, der Nina Blum seit ihren Anfängen in Poysbrunn begleitet, dankte den Schlossherrn Harriet und Johannes Dechant für die große Unterstützung und gute Aufnahme des NÖ Märchensommers. Ein Danke gilt auch Ortsvorsteher und Märchendorf Obmann Franz Vinzens, der von Beginn an mit seinem Team mit viel Engagement voll mit dabei war. Bürgermeister Josef Fürst dankte Intendantin Nina Blum, Geschäftsführer Helmut Kulhanek und Maria Mangott für die ausgezeichnete Zusammenarbeit beim NÖ Märchensommer.

Nina Blum präsentierte den Gästen im Schlosspark auch einen ersten Einblick in „Rapunzel - Neu frisiert“, das von 6. Juli bis 27. August über die Bühne gehen wird. Unter den Gästen auch Bezirkshauptfrau Gerlinde Draxler, die vom neuen Poysbrunner Märchenbuch so begeistert war. Die Weinhauerkapelle Poysbrunn sorgte für die musikalische Umrahmung. Nina Blum erzählte, dass sie beim ersten Hereinfahren in die Schlosspark gespürt hatte: „Hier sind wir richtig“. Die Leute, besonders auch die Familie Dechant, unterstützen immer ihre Arbeit. So hatte Johannes Dechant für das heurige Stück gleich eine Idee, wo Rapunzels Turm passen würde. Auch die Unterstützung von Anna und Franz Vinzens hob die Intendantin im Besonderen hervor.

In 15 großartigen Jahren waren rund 100.000 Besucher beim NÖ Märchensommer, hob NÖ Landtagspräsident Karl Wilfing hervor, der selbst auch mit seinen Enkelkindern zu den Aufführungen kommt. Ergänzend zum NÖ Märchensommer wird es am 29. Juli um 20 Uhr die Lange Nacht des Märchensommers am Poysbrunner Märchenerzählplatz geben. Ab 21. Juli ist auch heuer wieder ein Erwachsenenstück von Christian Kohlhofer geplant. Franz Vinzens berichtete auch, dass es wieder neue Märchen am Märchenerzählplatz gibt. Er dankte auch allen, die vor ihren Häusern Märchendarstellungen aufgestellt haben. Die Besten von ihnen wurden im Rahmen einer Verlosung mit fünf Preisen prämiert. Der NÖ Märchensommer und das Märchendorf Poysbrunn sind ein Vorzeigebeispiel, wie Regionales mit Kultur optimal zusammenfindet. Dies wird auch in ganz Niederösterreich beachtet und hochgeschätzt, hob Nina Blum hervor.