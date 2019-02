Mit dem Theatersternchen wurde die Kinder Theatersaison im Märchendorf Poysbrunn mit einem ausverkauften Saal gestartet.

Stadtrat David Jilli konnte dazu Bürgermeister Thomas Grießl, den Obmann-Stellvertreter des Märchendorfes Johann Wittmann und die Organisations-Verantwortliche Gertrude Mörth begrüßen, sowie Sparkassendirektor Werner Kraus. Dem Theatersternchen Beate Sonnleitner und ihrem Gatten, dem Erzähler Alex Sonnleitner gelang es wieder sehr gut mit dem Musical Rapunzel & Miss Wizz die Kinder zu fesseln und zu begeistern.

Jilli lud auch zum Kindertheater mit Christian Kohlhofer am Sonntag, den 14. April um 15 Uhr ein. Das Theatersternchen ist heuer in Poysdorf am Samstag den 12. Oktober mit Schneewittchen ein zweites Mal zu sehen. Den Start für den Kinder Kultur Pass bildet das Bernhard Fibich Konzert am 9. März.