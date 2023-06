Das Einhorn galoppiert schon durch Schloss Poysbrunn

„Das steht noch der indische Tempel, da kommt ein riesiger Regenbogen hin“, sagt Intendantin und Regisseurin Nina Blum. Am Probenplan steht die Szene zwischen Pferd Ferdinand Christian Kohlhofer und Einhorn Gudrun Nikodem-Eichenhardt. Am Kopf haben beide Fahrradhelme mit Mähne, Pferdeohren und Einhornhorn. „Damit fahr ich morgen mit dem E-Bike von Poysdorf her“, lacht Kohlhofer. Die beiden Profis spielen ihre Szene im Glitzerreich des Einhornes durch: „Ich finde, das hatte schon eine wunderbare Dynamik“, findet Blum, getuned muss allerdings noch an dem einen oder anderen Requisit werden: Die Wohlfühlsträhnchen für die Mähne sind noch zu mächtig. Und auch das Handling mit dem Kisterl mit der Babylocke Rapunzels muss noch perfektioniert werden.

Zufrieden ist auch Choreographin Kathleen Bauer, Verbesserungsvorschläge zeigt sie gleich vor und galoppiert durch den Raum, wenn sie nicht im Sitzen die Choreo mittanzt.

Derzeit wird täglich acht Stunden lang am Stück gearbeitet, nächste Woche, wenn dann die Gesamtdurchläufe starten, werden es sogar zehn oder mehr Stunden sein. Und danach genießt das Team das Weinviertel beim Heurigen oder mit Besuchen bei den touristischen Highlights der Region. Zeit haben sie dafür. Weil derzeit wohnt das Märchensommer-Team auch im Weinviertel.

Premiere ist am 6. Juli, 16 Uhr, Karten gibt’s unter shop.eventjet.at/verein-marchensommer