Märchen in Poysbrunn für Klein und Groß

Bremen, das ist ja die Musikstadt schlechthin. Und wer es im Musik-Business schaffen will, muss dort hin. „Die Vorlage für das Grimmsche Märchen „Die Bremer Stadtmusikanten“ ist etwas dünn“, weiß Nina Blum, Intendantin des Märchensommers in Poysbrunn: Entsprechend hatten sie und Autorin Michaela Riedl-Schlosser viel Spielraum, die fehlende Handlung für das heurige Wandertheater im Schloss Poysbrunn aufzupeppen: „Man erfährt ja im Original nicht einmal, ob sie in Bremen ankommen“, lacht Blum.

Dieses Vakuum füllt Riedl-Schlosser brillant: Chef der Band ist der NaHund, dessen Vater schon ein cooler Hund und Musiker war, der NeEsel hat grundsätzlich eine Depri-Einstellung zum Leben, die Katze Schmatze ist Influencerin, die nur für ihre Follower lebt (Renner auf Insta sind ihre bioveganen, low-carb-Rezepte für Mäuse-Smoothies) und der AuaHahn, der nicht krähen will.

Die Musikproduzenten in Bremen sind Ratten und die Bürgermeisterin ist ein (liebes) Schwein. Und 40 Spielkinder sorgen dafür, dass es heuer auch zwei Bands beim Bandwettbewerb gibt, die von Kindern gespielt werden. Beim Ensemble kann Blum auf Märchensommer-Erfahrung setzen, einzig neues Gesicht ist Patrick Weber.

Pointen für Kinder und Erwachsene

„Ich beginne beim Schreiben immer mit einem leeren Blatt und bin dann ganz begeistert, wenn ich hier bei der Pressekonferenz neben den Figuren sitze“, ist Riedl-Schlosser auch immer glücklich, wenn sie das Ergebnis sieht.

Märchensommer funktioniert deshalb seit 16 Jahren, weil die Stücke sehr stark auch von den Pointen für Kinder und Erwachsene in den Texten leben: „Wir haben Eltern, deren Kinder schon über zwölf Jahre sind, wo man Märchen nicht mehr so cool findet: Die überlegen dann, ob sie sich irgendwo Kinder ausborgen können oder sie fragen, ob sie ohne Kinder kommen dürfen“, erzählt Blum – für sie ein großes Lob.

