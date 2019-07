Warum heuer das Dschungelbuch beim Märchensommer gespielt wird? „Ein derartiges Tierstück hat uns noch gefehlt“, gesteht Intendantin Nina Blum.

Und auch die Kernaussagen der Story gefallen Blum: Zerrissenheit zwischen unterschiedlichen Welten, Freundschaft, Identitätsfindung – alles Themen, mit denen sich viele Kinder in Patchwork-Familien auseinandersetzen müssen. So gesehen ist auch Mogli ein Patchwork-Kind: Aufgezogen von einer Wölfin, findet sie am Schluss ihren Vater.

Letzterer ist die Besonderheit in der Poysbrunn-Fassung des Dschungelbuches: „Der Vater hat bei uns eine zentrale Rolle, weil Mogli sich entscheiden muss: Wolfs- oder Menschenfamilie“, sagt Blum.

Dass Mogli in Poysbrunn ein Mädchen ist, war logisch: Denn Patrizia Leitsoni war ihre Wunschschauspielerin für diese Rolle: „Hätten wir versucht, die Weiblichkeit von Patrizia zu verstecken, hätte das mehr Probleme bereitet, als es unsere Version macht“, sagt Blum. Und überhaupt: „Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass Mogli ein Bub sein muss. Patrizia Leitsoni ist eine wunderbare Mogli.“

In unserem NÖN-Ticketshop könnt ihr Tickets für das Theater erwerben.