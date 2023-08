Nina Blum: „Die Botschaft zwischen den Zeilen ist mir wichtig!“

„Bei uns gibt es keine böse Hexe, sondern einen Onkel, der Rapunzel im Turm festhält, weil er ihre Zauberhaare braucht, um daraus ein Elixier zu brauen, um die Menschheit in beherrschbare Gnome zu verwandeln“, erzählt die Intendantin. Deshalb hat Rapunzel auch keine langen Haare, sondern einen Pagenschnitt – weil der Onkel immer ihre Haare holt.

„Für mich ist das Verlassen des Turmes auch ein Verlassen der Komfortzone“, sagt Blum. Wenn Rapunzel (Patrizia Leitsoni) und Chamäleon Lucy (Adriana Zartl) ihre Abenteuer erleben, dann ist das auch das Aufgeben der gewohnten Sicherheit. „Diese Botschaften zwischen den Zeilen sind mir ganz wichtig“, verrät die Intendantin.

Geeignet ist das absolut wetterfeste Wandertheater in und um das Schloss Poysbrunn für Kinder von drei bis 13 Jahren, auch die Eltern kommen dank Wortwitz bei den Texten auf ihre Kosten. Das Spiel ist interaktiv zum Mitsingen und Mittanzen: „Mehr als nur ein Job“, weiß sie.

Was ist das Besondere an Poysbrunn? Das Leadingteam rund um Blum arbeitet seit 17 Jahren zusammen, selbst Schauspieler Christian Kohlhofer ist das zwölfte Mal dabei: „So etwas findet man in der Theaterbranche selten“, weiß die Intendantin. Womit sie aber die größte Freude hat, ist, die Stücke auch wieder selbst zu inszenieren. Das hat ihr in ihrer „Babypause“, in der sie sich nur auf Intendanz beschränkt hatte, schon sehr gefehlt. Tochter Elsa ist heute sechs Jahre alt und spielt zum zweiten Mal mit.

Gespielt wird noch bis 27. August jeweils Freitag (16 Uhr), Samstag und Sonntag (jeweils 11 und 16 Uhr), sowie am 20. Juli (16 Uhr), 15. August (11 und 16 Uhr) und 17. August (16 Uhr).

Karten unter 0699 13441144 bzw. www.maerchensommer.at.